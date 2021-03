Muro incompleto de Trump está em pedaços que podem perdurar por décadas

Simon Romero e Zolan Kanno-Youngs, The New York Times

SIERRA VISTA, Arizona - A vista deslumbrante da vida selvagem imaculada na fronteira com o México recompensou os viajantes que completaram a Trilha do Arizona, uma rota de 1.200 quilômetros serpenteando por desertos, desfiladeiros e florestas.

Então, outra coisa entrou em foco há algumas semanas no local nas montanhas Huachuca: um segmento solitário de muro de Trump na fronteira, sem conexão alguma, em uma área onde os imigrantes raramente tentam entrar nos Estados Unidos.

"Lá estava ele, este pedaço inacabado de parede completamente inútil, bem neste lugar mágico", disse Julia Sheehan, 31, enfermeira e ex-mecânica da Força Aérea que viajou até o local com três outros veteranos militares que estão fazendo a trilha do Arizona. "É uma das coisas mais sem sentido que já vi."

O fragmento de quatrocentos metros do muro é parte de uma série de novos segmentos de barreira ao longo da fronteira com o México, alguns deles bizarros na aparência e sem utilidade aparente, que empreiteiros se apressaram em construir nos últimos dias do governo de Donald Trump - mesmo com o presidente Biden deixando claro que interromperia a construção do muro.

Agora, o muro de fronteira incompleto, que já é um dos megaprojetos mais caros da história dos Estados Unidos, com um preço estimado em mais de US$ 15 bilhões, está acendendo tensões novamente enquanto os críticos pedem que Joe Biden derrube partes do muro e os líderes republicanos pedem para ele terminar.

A última controvérsia sobre o muro de Trump ocorre em meio a um aumento significativo na imigração através da fronteira com o México, que está levando as autoridades dos EUA a procurarem lugares extras para manter os recém-chegados, especialmente crianças e adolescentes desacompanhados. Mais de 9.400 jovens imigrantes chegaram ao longo da fronteira sem os pais em fevereiro, um aumento de quase três vezes em relação ao ano passado, na mesma época, criando um sério desafio humanitário.

O governo Biden suspendeu a construção do muro da fronteira em 20 de janeiro, o primeiro dia do presidente no cargo, anunciando um período de 60 dias durante o qual as autoridades estão definindo como proceder.

Donald Trump fez do muro um símbolo dos esforços de seu governo para reduzir a imigração. Embora muitos trechos da fronteira de 1.954 quilômetros já tivessem algumas barreiras construídas por administrações anteriores, o projeto foi cercado de polêmica desde o início.

Apenas alguns quilômetros foram construídos no sul do Texas, a área mais sujeita a travessias ilegais. Em vez disso, grande parte da construção, especialmente nos dias de encerramento do governo Trump, ocorreu em partes remotas do Arizona, onde as travessias nos últimos anos têm sido incomuns.

A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP), a agência responsável pela seleção de locais de construção de muros na fronteira, afirmou em um comunicado na semana passada que os locais escolhidos para as novas barreiras de fronteira são "áreas de alta entrada ilegal". "As barreiras nas fronteiras diminuem e impedem a atividade ilegal", disse Matthew Dyman, um porta-voz da agência.

Alejandro Mayorkas, secretário de segurança interna de Biden, foi instruído a decidir se deve "retomar, modificar ou encerrar" os projetos quando a suspensão de 60 dias terminar este mês. Mas os esforços de construção de última hora, com grande parte da atividade apressada ocorrendo nos dias entre o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio pelos partidários de Trump e a posse de Biden em 20 de janeiro, deixaram um quadro curioso para o novo governo avaliar.

Alguns trechos da fronteira, especialmente em terras federais que são relativamente planas, agora têm segmentos longos e contínuos de barreiras de aço de até 10 metros de altura que podem perdurar no deserto por décadas. Mas em outras áreas, os que cruzam a fronteira podem facilmente contornar ilhas extensas de parede, algumas das quais parecem mais peças de arte conceituais do que barreiras à entrada.

Existem topos de montanhas semidinamitados, onde equipes de trabalho largaram suas ferramentas em janeiro, aumentando o risco de erosão rápida e até mesmo deslizamentos de terra perigosos com a aproximação da temporada de chuvas de verão.

Em algumas áreas, pilhas colossais de postes de amarração de aço não utilizados permanecem em locais de trabalho desertos, ao lado de escavadeiras ociosas e caminhões de transporte de água. No Arizona, fazendeiros estão reclamando que estradas irregulares escavadas em encostas perto de segmentos incompletos de muro agora servem como pontos de acesso fácil para contrabandistas e outros que buscam entrar nas áreas antes remotas ao longo da fronteira.

"Agora, existem tantas estradas de acesso que é possível alguém caminhar até os locais onde o muro termina e simplesmente usar essas estradas", disse Valer Clark, uma conservacionista que comprou e buscou preservar cerca de 150.000 acres de terra ao longo da fronteira nos Estados Unidos e no México.

Clark disse que um gerente de fazenda recentemente saiu após uma invasão na casa de sua família, o tipo de crime que era raro na área antes do surgimento das novas estradas.

Ao todo, o governo Trump completou cerca de 729 quilômetros de muro de fronteira desde 2017. Quase US $4 bilhões para o muro foram desviados do financiamento originalmente destinado ao Departamento de Defesa.

A maior parte da construção envolveu a atualização de barreiras existentes. Em lugares onde não existiam barreiras, como o terreno acidentado onde a Trilha do Arizona serpenteia até seu término, o governo Trump construiu um total de 72 quilômetros de novos muros.

Matthew Nelson, o diretor executivo da Arizona Trail Association, se perguntou por que a Kiewit Corporation, gigante da construção de Nebraska com o lucrativo contrato de muro para a área, se apressou em construir um pequeno pedaço de muro em janeiro - em uma área que os ativistas de conservação lutavam para preservar - quando era provável que a construção fosse interrompida de qualquer maneira assim que Biden assumisse o cargo. Ele questionou se foi uma tentativa de pressionar o novo governo a prosseguir com a construção adicional no local.

Nelson disse que a localização da trilha no Coronado National Memorial, uma extensão protegida administrada pelo National Park Service, foi escolhida por causa de sua beleza natural e sua localização ao longo de uma seção relativamente segura da fronteira, onde poucos imigrantes cruzam.

"Por que se apressar em colocar um muro de 400 metros no meio do nada em uma área que nunca foi identificada como uma passagem de fronteira?", Nelson perguntou.

Os funcionários da Kiewit não responderam a um pedido de comentário sobre o pedaço de parede que a empresa construiu em janeiro no final da Trilha do Arizona. O C.B.P. recusou-se a fornecer informações específicas sobre travessias de fronteira no local.

Rodney Scott, chefe da Patrulha de Fronteira, admitiu em novembro que construir no sul do Texas, em vez do Arizona, era uma "prioridade mais alta para a Patrulha de Fronteira dos EUA". Mas ele disse "decidimos ir em frente e mudar para uma prioridade mais baixa porque eu poderia fazer a diferença naquele momento".

A área próxima à Trilha do Arizona não foi o único lugar onde houve uma enxurrada de atividades de construção nos últimos dias do governo Trump. Apenas entre 4 e 8 de janeiro, a Alfândega e Proteção de Fronteiras começou a construção em 24 quilômetros adicionais de muro de fronteira, de acordo com as divulgações da agência.

Em alguns lugares ao longo da fronteira, como Guadalupe Canyon no sudeste do Arizona, equipes de dinamitação estavam explodindo encostas no dia da posse de Biden. Mesmo antes da última construção, havia anomalias, como uma ilha de parede na cidade de Los Indios, na fronteira do Texas, e algumas delas atraíram a atenção dos superintendentes federais.

Uma auditoria de 34 meses sobre a construção do muro de fronteira pelo Escritório do Inspetor Geral do Departamento de Segurança Interna no ano passado identificou problemas significativos, incluindo decisões sobre onde os segmentos do muro seriam construídos.

A Alfândega e Proteção de Fronteiras "não usou uma metodologia sólida e bem documentada para identificar e priorizar investimentos em áreas ao longo da fronteira que se beneficiariam melhor de barreiras físicas", determinaram os auditores.

O governo Biden não deixou claro quais são os planos que tem para o muro. Mas em fevereiro, após suspender temporariamente as atividades de construção, o presidente Biden rescindiu a emergência nacional que seu antecessor usava para justificar o avanço da construção.

Membros democratas do Congresso de estados fronteiriços, incluindo Veronica Escobar do Texas e Teresa Leger Fernández do Novo México, escreveram a Biden neste mês instando-o a cancelar todos os contratos de construção restantes e desviar os fundos restantes para remover partes do muro em locais com " danos ambientais particularmente destrutivos e destruição de locais sagrados. "

Ao mesmo tempo, os republicanos estão se posicionando em torno das brechas no muro da fronteira, às vezes literalmente, em um esforço para retratar Biden como sendo brando com a imigração.

O senador Lindsey Graham, republicano da Carolina do Sul, reclamou depois de uma visita em fevereiro à fronteira no Arizona que uma lacuna no muro permitia que migrantes entrassem ilegalmente no país através de uma área desprotegida. "Nada por aqui faz sentido, a menos que você tampe este buraco", disse Graham.

Mesmo com a suspensão de novas construções, partes da burocracia federal estão avançando lentamente com o processo de aquisição de terras, alarmando alguns proprietários que esperavam que Biden atendesse a seus temores sobre a perspectiva de viver nas sombras da barreira.

Ricky Garza, advogado da equipe do Projeto de Direitos Civis do Texas, disse que o governo federal ainda tem cerca de 150 processos abertos contra proprietários de terras no sul do Texas para pesquisar e apreender propriedades e, potencialmente, começar a construção do muro da fronteira ou outras medidas que poderiam ser usadas para detectar imigrantes.

Garza, que representa alguns proprietários de terras na região, disse que os advogados do Departamento de Justiça responderam à suspensão de Biden da construção de muros pedindo aos tribunais que atrasem os processos judiciais por 60 dias.

Mas alguns proprietários de terras continuam a enfrentar pressão do governo federal no tribunal, disse ele. Uma delas é Melissa Cigarroa, que disse que o governo ainda está buscando um "direito de entrada" para seu rancho no condado de Zapata, Texas, onde cria ovelhas berberes.

"Por que eles continuariam com esses casos se ele já indicou que não construiria outro muro?" disse Cigarroa. "Parece que o governo estava trabalhando de má fé".