Museu na Inglaterra coleciona restos de comida de celebridades

Um casal criou em uma pequena cidade no litoral da Grã-Bretanha um museu com uma coleção inusitada - restos de comida de celebridades.

Cuidadosamente acomodadas dentro de vidros estão restos de refeições do príncipe Charles, do artista Michel Winner e do músico Peter Doherty, que também ficou célebre por namorar a modelo Kate Moss. Há ainda migalhas de outros famosos na Grã-Bretanha, como o apresentador Craig Rich.

A coleção do Museu dos Restos das Celebridades teve início quando o fotógrafo de moda David Bailey visitou o pub do casal Michael e Francesca Bennett, The Old Boatstore, em Kingsand, na Cornualha.

Os dois queriam guardar uma recordação de Bailey. Mas em vez de pedir uma foto ou um autógrafo, decidiram preservar o resto de um sanduíche comido pelo fotógrafo, dando início à primeira peça do museu.

A internet deu notoriedade ao local, que hoje recebe fãs de vários países interessados nas migalhas deixadas pelas celebridades.

Para o cineasta Michael Winner, o local "é um pedaço maravilhoso da excentricidade britânica".

Winner também é homenageado pelo local, que exibe o resto de uma torta de limão que ele não terminou de comer.

Bennet se diz maravilhado que o museu tenha "capturado a imaginação de muita gente".

"Graças à internet, o museu tem seguidores internacionais", disse.

Fenômeno cultural

O apetite voraz por informação e tudo o que seja associado às celebridades já é visto como um fenômeno cultural do século 21.

Não importa quão banais sejam os detalhes: revistas de fofocas estão recheadas de informações sobre minúcias.

O site de leilões eBay leiloou um resto de rabanada, com direito a calda e garfo de plástico, do cantor pop Justin Timberlake. Os lances superaram US$ 1 mil.

Também foram vendidos um chiclete mascado da cantora Britney Spears e o que sobrou de uma cerveja do ex-vocalista da banda Nirvana, Kurt Cobain.

O sucesso desse tipo de leilão já levou os vizinhos a aconselhar o casal Bennet a vender a coleção.

O proprietário diz, no entanto, que a venda está fora de cogitação.

"Algumas pessoas pensam que irão adquirir uma pequena parte da celebridade e se tornar parte de sua vida. Do nosso ponto de vista é, literalmente, uma recordação", diz.