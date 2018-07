Museu não aceita nova versão sobre morte de Van Gogh

A biografia de Vicent Van Gogh escrita por Steven Naifeh e Gregory White Smith, publicada nesta semana, diz que o artista, que sofria de depressão crônica, disse ter atirado em si mesmo para proteger os meninos e que "ele acobertou seu próprio assassinato". O pintor morreu dois dias após os disparos.

Leo Jansen, curador do museu e editor das cartas de Van Gogh, disse que a biografia "Van Gogh, uma vida" é um "grande livro". Mas especialistas "ainda não têm como concordar" com as conclusões dos autores sobre a morre do artista.

Segundo Jansen, o livro ressuscita perguntas não respondidas que justificam um outro olhar sobre a questão. As informações são da Associated Press.