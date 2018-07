Musharraf diz que voltará ao Paquistão em março

As promessas anteriores do ex-presidente de voltar a seu país não foram cumpridas, mas ele disse aos jornalistas nesta sexta-feira que voltará em meados de março, assim que um governo interino assumir. Musharraf afirmou que vai liderar seu partido, a Liga Muçulmana do Paquistão, nas eleições que serão realizadas na primavera (no país).

O ex-presidente chegou ao poder em 1999, após um golpe de Estado, e deixou o cargo de 2008. Desde então, ele tem vivido em Dubai e em Londres. Ele nega qualquer ligação com o assassinato de Bhutto. As informações são da Associated Press.