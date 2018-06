Musharraf é indiciado pela morte de líder da oposição O ex-governante militar do Paquistão, Pervez Musharraf foi indiciado nesta terça-feira pelo assassinato do líder da oposição Benazir Bhutto em 2007. A condenação de um ex-chefe de exército é um fenômeno sem precedentes dado que o país é governado há muitos anos pelos militares. O Exército é considerado a instituição mais poderosa do país.