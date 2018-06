Musharraf escapa de ataque a bomba no Paquistão

O general paquistanês sobreviveu a várias tentativas de assassinato enquanto estava no poder. Quando ele retornou ao país no ano passado, o Taleban paquistanês prometeu matá-lo. No ataque de hoje, Musharraf estava viajando do hospital militar em Rawalpindi, onde se submete a tratamento desde janeiro, até sua casa na capital do país, Islamabad, quando a explosão ocorreu, de acordo com o policial Mohammed Hayat.

O comboio de Musharraf atravessou uma ponte na entrada da capital e a bomba explodiu no local logo em seguida, conforme Hayat. Ele disse que a explosão foi causada por 2 quilos de explosivos, acrescentando que não estava claro se foram acionados por controle remoto ou timer. Hayat afirmou ainda que o ex-líder parecia ser o alvo do ataque, mas ainda não se sabia a distância exata que o seu veículo estava do local da explosão.

A porta-voz de Musharraf, Aasia Ishaq, disse que o general aposentado já tinha chegado em casa quando ocorreu a explosão e que estava bem. Um assessor dele, que não quis se identificar por não estar autorizado a falar com a mídia, disse que o comboio deixou o hospital 20 minutos antes do planejado. Fonte: Associated Press.