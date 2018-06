Musharraf não poderá sair do Paquistão, diz Ministério

ISLAMABAD - O Ministério do Interior do Paquistão rejeitou um pedido do ex-presidente Pervez Musharraf para viajar ao exterior a fim de fazer um tratamento médico e visitar sua mãe, informou nesta quarta-feira, 2, a TV pública.

O conselheiro do primeiro-ministro paquistanês para Assuntos Nacionais, Irfan Sadiqui, disse à emissora que o governo rejeitou a solicitação de Musharraf porque poderia se tornar difícil trazê-lo de volta a tempo de ser julgado, caso o ex-presidente deixe o país.

A decisão ocorre dias após o ex-presidente ser indiciado por cinco acusações de alta traição, cuja penalidade máxima pode ser a morte. Musharraf, de 70 anos, assumiu o poder após dar um golpe de Estado em 1999, mas foi forçado a deixar o governo em 2008. As acusações se referem à decisão do ex-presidente por decretar a suspensão da Constituição, em novembro de 2007, e por ter detido juízes. / AP