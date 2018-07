Música, trabalho voluntária e movimento no Facebook marcam 93 anos de Mandela

Milhões de sul-africanos celebram nesta segunda-feira o aniversário de 93 anos do ex-presidente Nelson Mandela.

A fundação que leva seu nome pediu que os sul-africanos cumprissem 67 minutos de trabalho voluntário para marcar a data - número que representa os anos que Mandela dedicou à luta política na África do Sul.

O ícone da luta contra o apartheid passou o dia com a família na sua casa, na cidade de Qunu, onde ele recebeu a visita do presidente do país, Jacob Zuma.

Em várias escolas do país, milhões de crianças cantaram a canção "Feliz Aniversário Tata Madiba" antes do começo das aulas, mas não ficou claro se conseguiram quebrar o recorde mundial de 12,4 milhões de pessoas cantando ao mesmo tempo.

O presidente Zuma homenageou o Prêmio Nobel da Paz, dizendo que Mandela havia mudado o rumo da História.

"No momento em que Nelson Rolihahla Mandela saiu da prisão, no dia 11 de fevereiro de 1990, soubemos que a África do Sul seria um lugar diferente. Ele nos mostrou que apesar da opressão racial divisiva e das dificuldades que essa nação enfrentou, não apenas é possível, mas necessário abraçar uns aos outros e reconciliar o povo da África do Sul", disse o presidente em nota.

A Liga Jovem do Congresso Nacional Africano (CNA, partido de Mandela), pediu que jovens mudassem as fotos de seus perfis no Facebook por uma foto de Mandela, em um "sinal de celebração por seu papel na luta política, social e econômica do país".

Herói para muitos sul-africanos por sua longa luta contra o domínio da minoria branca, Mandela vem parecendo cada vez mais frágil desde que deixou a vida pública, em 2004.

Ele vem recebendo cuidados médicos 24 horas em casa, após sua saída do hospital em janeiro, onde recebeu tratamento para infecção respiratória aguda. Ele não aparece em público desde a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo, em julho de 2010.

Uma foto divulgada no dia de seu aniversário mostra Mandela sorrindo, cercado de membros da família.