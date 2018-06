Músico americano cancela passagem pela Venezuela Em meio ao imbróglio diplomático entre Venezuela e EUA, o jazzista americano Wynton Marsalis cancelou ontem a viagem que faria ao país sul-americano, que recentemente dificultou a entrada de cidadãos dos EUA. O trompetista e compositor deveria tocar amanhã com a Orquestra Sinfônica Simón Bolívar e, posteriormente, ministraria oficinas ao Sistema Nacional de Orquestras e Coros Juvenis e Infantis da Venezuela - ambos mantidos pelo governo chavista. "El Sistema", como é conhecido o projeto de música erudita para a juventude, é dirigido por José Antonio Abreu, irmão do novo diretor do jornal venezuelano El Universal, Jesús Abreu Anselmi, que coordenou a mudança editorial a que o diário foi submetido - para favorecer o chavismo - desde que o veículo foi vendido, em julho. / AP