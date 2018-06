Myanmar retira proibição de reuniões públicas

O jornal estatal Myanma Ahlin reportou que a Ordem número 2/88 foi abolida porque não estava em linha com a seção da constituição que diz que as leis existentes deverão continuar válidas pelo tempo que não forem contrárias à constituição, que garante direitos humanos básicos como liberdade de expressão.

A ordem foi aplicada seletivamente como uma ferramenta para combater a dissidência contra regimes militares que dominaram o país até que o governo eleito do presidente Thein Sein assumiu o cargo em 2011. O novo governo instituiu a liberalização política, incluindo a revogação da censura rigorosa. As informações são da Associated Press.