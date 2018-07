Na Argentina, desenho contará vida de Evita Perón

Ela será retratada no longa-metragem Eva da Argentina, dirigido por Maria Seoane, diretora da estatal Rádio Nacional. A notícia sobre a preparação do filme, que conta com fundos do Banco de La Nación, estatal, surge em pleno período de campanha eleitoral argentina. Em outubro, Cristina disputará sua reeleição. Dias antes, ocorrerá a estreia do filme. "A obra louva a vida de Evita, defensora dos direitos do trabalhador e das mulheres", disseram os produtores.

O filme mostrará a atividade política de Evita de forma romanceada, a relação sentimental com Perón e sua luta contra o câncer. "Este será o primeiro filme de desenhos animados da história política argentina. Nossa proposta é a de fazer um registro dos seis anos de vida política de Evita, que provocaram tantas interpretações", afirmou Seoane.

O filme, que mesclará cenas de imagens da época, também pretende mostrar o ódio das aristocracias contra a primeira-dama argentina e como os militares que derrubaram o governo de seu marido, em 1955, sequestraram seu corpo embalsamado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.