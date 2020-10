Na Argentina, mulheres alugam guindaste para ‘visitar’ amiga no hospital

BUENOS AIRES - Uma amiga hospitalizada há dois meses e fortes restrições de visitas causadas pela pandemia – este foi o início de uma história que circulou pelas redes sociais esta semana.

Um grupo de mulheres argentinas alugou um guindaste com um objetivo incomum: dar apoio a Gabriela, de 52 anos, que enfrenta um câncer no Hospital Fleming de La Plata, na província de Buenos Aires.

À imprensa local, uma das amigas de Gabriela explicou que a ideia surgiu porque o isolamento havia se tornado longo demais. “Passamos muito tempo juntas, pertencemos a um grupo de corrida e sentimos a falta dela”, disse.

No vídeo, o grupo, composto por cerca de 10 mulheres, é içado até o terraço do hospital, de onde é possível ver a janela do quarto de Gabriela. Quando se encontram, as mulheres gritam de felicidade e mandam mensagens de apoio.

“A ideia era fazer algo bonito, que pudesse transcender e fazer a diferença”, afirmou uma das amigas.

Os hospitais argentinos enfrentam restrições de visitas devido à pandemia de coronavírus – o país é o quinto mais afetado do mundo em termos de infecções, perdendo apenas para EUA, Índia, Brasil e Rússia. São 931.967 casos registrados até agora.

Assista ao vídeo: