Na Assembleia-Geral da ONU, Biden tenta salvar sua agenda global; leia a análise

A política externa do presidente Joe Biden sofreu golpes consideráveis no mês passado. O caos da retirada americana e da Otan do Afeganistão, juntamente com a rápida tomada do país pelo Taleban, provocou temores entre os rivais internos e amigos estrangeiros do presidente. O governo Biden, argumentaram inúmeros críticos, estragou a retirada, falhou em consultar seus aliados e abandonou as mulheres e minorias afegãs ao regime fundamentalista do Taleban.

Ainda mais por causa da ênfase declarada de Biden na questão dos direitos humanos, que deixou muitos esperançosos de que os Estados Unidos poderiam restaurar a confiança entre os aliados após o impetuoso nacionalismo destruidor dos anos Trump. Biden e seus conselheiros não mostraram muito remorso sobre a decisão de deixar o Afeganistão, insistindo que o fim de duas décadas de ocupação dos EUA era necessário e também apoiado por grande parte do público americano. Para alguns diplomatas europeus, as ações soaram como um distanciamento americano mais amplo que caracterizou sucessivos governos dos Estados Unidos.

Então veio outra crise geopolítica. O novo pacto EUA-Austrália-Reino Unido divulgado na semana passada desencadeou uma ruptura nas relações com a França, que viu seu contrato existente para produzir uma frota de submarinos para a Austrália cancelado em favor de um acordo de tecnologia nuclear negociado entre as três nações anglo-americanas. O governo francês continua furioso: chamou de volta seu embaixador em Washington e começou a atacar as negociações comerciais em andamento entre a União Europeia e a Austrália.

"Tem havido mentiras, desprezo e quebra de confiança", disse o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, à mídia, apontando como Paris foi mantida no escuro enquanto americanos, britânicos e australianos tramavam o acordo em segredo. "Uma hora antes, não sabíamos nada sobre essas negociações. Você não lida com um aliado como a França com tamanha brutalidade e imprevisibilidade." (Os Estados Unidos disseram que a França estava ciente do acordo um ou dois dias antes de ser anunciado.)

Le Drian até zombou da ideia de uma reunião com seu homólogo, o secretário de Estado Antony Blinken, durante a Assembleia-Geral da ONU, onde dezenas de líderes mundiais estão reunidos. Ele sugeriu, em vez disso, que eles pudessem se ver caminhando por um corredor da ONU - passagens que testemunharam décadas de interações estranhas entre adversários geopolíticos. É uma mudança dramática do início deste verão, quando os dois ficaram lado a lado na residência do embaixador francês em Washington, revelaram uma mini-estátua da liberdade e exaltaram os laços profundos entre as duas nações.

Essa não era a atmosfera que Biden queria antes de fazer seu primeiro discurso como presidente americano nas Nações Unidas nesta terça-feira. Mas ele vai aproveitar o momento para levar adiante sua agenda global, chamando atenção para as lutas tanto contra as mudanças climáticas quanto contra a pandemia do coronavírus.

"Ao se concentrar nas mudanças climáticas e contra a covid-19 - dois desafios genuinamente globais que exigem uma resposta multilateral - Biden tem a oportunidade de conquistar os que duvidam e reafirmar a determinação americana de resolver os problemas por meio da cooperação internacional", escreveu Richard Gowan, diretor do International Crisis Group sobre ONU.

Biden vai reiterar sua ambição de vacinar 70% do mundo contra o coronavírus nos próximos 12 meses. Os defensores do acesso global à vacina, no entanto, acreditam que seu governo pode fazer mais para facilitar as proteções à propriedade intelectual e permitir que mais países produzam suas próprias versões da vacina, em vez de esperar por doações de nações mais ricas.

Biden também quer se juntar a outros líderes mundiais para pressionar mais países a se comprometerem com a redução das emissões de gases de efeito estufa. Seis semanas antes de uma grande conferência climática da ONU em Glasgow, ativistas argumentam que a urgência da crise climática significa que as potências mundiais devem deixar de lado suas disputas mais ferrenhas.

"É uma ameaça comum", disse Laurence Tubiana, presidente-executiva da European Climate Foundation e uma das principais arquitetas do acordo de Paris de 2015. "A mudança climática ignora a política de poder. Não importa quantos exércitos você tenha, quantas armas você tenha. ... Vimos na pandemia, quando não nos organizamos coletivamente, como ela é prejudicial. O clima é muito pior."

O governo Biden também quer usar o momento para reiterar sua marca particular de internacionalismo e se distanciar ainda mais de seu antecessor. Por quatro anos, as aparições do presidente Donald Trump na Assembleia Geral da ONU foram quase as de um combatente inimigo, desdenhoso das elites internacionais hospedadas em solo dos EUA.

Ele zombou das preocupações com a mudança climática e não fez nenhuma homenagem à cooperação multilateral e à solidariedade global. Em vez disso, Trump sacudiu seu sabre contra a China e o Irã e se gabou de seus próprios feitos. A reação a suas diatribes foi, na melhor das hipóteses, silenciosa; em pelo menos uma ocasião, os dignitários reunidos na Assembleia Geral riram dele. Biden não é Trump, e apresentará uma visão diferente da política externa americana.

"O presidente vai essencialmente transmitir a mensagem de que o fim da guerra no Afeganistão encerrou o capítulo focado na guerra e abre um capítulo focado na diplomacia americana pessoal, proposital e eficaz", disse um alto funcionário dos EUA a repórteres em uma entrevista coletiva na segunda-feira.

Acrescentou ainda que Biden “comunicará amanhã que não acredita na ideia de uma nova Guerra Fria com o mundo dividido em blocos. Ele acredita em uma competição vigorosa, intensiva e baseada em princípios ”, disse o funcionário, em referência ao confronto de Washington com Pequim.

Essa é a retórica que muitos nas Nações Unidas podem ficar aliviados em ouvir, com o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, advertindo que "precisamos evitar a todo custo uma Guerra Fria que seria diferente da anterior, e provavelmente mais perigosa e mais difícil de gerir".

Biden e sua equipe estão ansiosos para projetar o tipo de sobriedade que Trump nunca demonstrou. Na segunda-feira, após meses de lobby da UE, diplomatas, a administração Biden finalmente cancelou as proibições de viagens da era Trump impostas a cerca de 33 países, incluindo os estados membros da União Europeia, e permitirá que viajantes vacinados de todos os lugares entrem nos Estados Unidos a partir de novembro.

"Trump deixou claro que pretendia ser um touro em uma loja de porcelana enquanto participava de cúpulas no exterior, na esperança de dobrar seus aliados quando se tratava de coisas como o financiamento da Otan", escreveu meu colega Aaron Blake. "A abordagem de Biden é muito mais açúcar do que vinagre - uma abordagem tradicional da diplomacia."

Mas os eventos das últimas semanas também são um lembrete para Biden de que muita coisa pode dar errado.