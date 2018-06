Na Austrália, governista é eleito em Nova Gales do Sul A coalizão conservadora formada pelos partidos Liberal e Nacional venceu as eleições realizadas neste sábado no Estado de Nova Gales do Sul, o mais populoso da Austrália. Mike Baird, que já era primeiro-ministro do Estado, continuará no cargo, o que significa uma vitória para o premiê australiano, o liberal Tony Abbott, e abre caminho para a privatização do sistema de distribuição de energia estadual.