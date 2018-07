Na Bolívia, ministro próximo a Evo Morales renuncia

Um dos mais próximos colaboradores do presidente da Bolívia, Evo Morales, o ministro da Presidência (equivalente à Casa Civil), Oscar Coca, renunciou hoje ao posto por "razões de saúde". Morales empossou para a vaga Carlos Romero, antes ministro de Autonomias. Nesta pasta, assumiu a vice de Romero, Claudia Peña.

Coca trabalhava estreitamente com Morales havia 30 anos, desde a época em que o hoje presidente era uma liderança do sindicato dos produtores de coca. Também acompanha Morales desde que ele assumiu o governo, em 2006, tendo sido ministro de Obras Públicas e de Hidrocarbonetos.

Na cerimônia de posse do novo ministro, Coca disse que seguirá apoiando "o processo de mudança", na posição que lhe couber. Morales afirmou que Coca renunciou "por razões de saúde", sem dar mais detalhes. E elogiou a participação do ministro no governo. "É difícil encontrar colaboradores que estejam plenamente comprometidos com o processo de reformas estruturais", afirmou o presidente.

Morales revelou que, para designar Romero, consultou o ministro das Relações Exteriores, David Choquehuanca, e o vice-presidente, Álvaro García Linera. Os dois lideram tendências às vezes conflitantes no governo boliviano: Choquehuanca é de origem aimará, como Morales, e reflete a ala indigenista, enquanto García Linera lidera o grupo dos profissionais de classe média integrantes da administração. As informações são da Associated Press.