Na Califórnia, minivans com Wi-fi possibilitam aulas online a estudantes mais pobres

SANTA ANA, EUA - Uma van, um pequeno roteador no painel e uma antena no teto: não demora muito para 200 crianças carentes da Califórnia acessarem a internet e acompanharem suas aulas remotas devido à pandemia.

O plano piloto é chamado de Wifi sobre rodas e foi lançado pela JFK Transportation, uma empresa de transporte escolar que atende Santa Ana, ao sul de Los Angeles.

A ideia era equipar vans com retransmissores de internet e localizá-los em pontos estratégicos da cidade para dar suporte a alunos com deficiência tecnológica, já identificados pelas autoridades educacionais.

“Ficamos oito horas para garantir que os alunos estivessem conectados durante o dia. O sinal Wi-Fi tem um raio de cerca de 350 metros”, disse Kevin Watson, presidente da JFK, à Agência France Press.

A conexão é protegida por uma senha à qual apenas os alunos têm acesso.

“Os roteadores wi-fi são 5G, muito rápidos, e temos essas antenas nos veículos para chegar à maioria das casas e apartamentos”, acrescentou o empresário, negro que cresceu e estudou nesses bairros de Santa Ana onde moram muitas famílias imigrantes, muitas vezes com poucos recursos.

Cada van tem capacidade para conectar cerca de 200 crianças. Hoje, sete já estão em operação como parte do plano piloto que é realizado gratuitamente. A Watson está em negociações financeiras com o distrito escolar para expandi-la para atingir uma frota de 50 veículos Wi-Fi.

A Califórnia pode ser a quinta maior economia do mundo, lar do Vale do Silício e das grandes empresas de tecnologia do mundo, mas a exclusão digital é uma realidade diária para milhares de famílias: um relatório recente estima que 25% das crianças em idade escolar no estado - mais de 1,5 milhões - não têm uma conexão de Internet adequada.

Quando o ano letivo começou no ano passado, "foi um desafio para muitos pais", disse Roman Reyna, supervisor de Wifi sobre rodas.

E é uma situação que atinge todo os Estados Unidos, muitas vezes por falta de recursos (uma assinatura de internet custa em média US$ 60 por mês) e às vezes também por falta de infraestrutura, principalmente em áreas isoladas.

No estado do Mississippi, ao sul, que é mais rural e muito mais pobre do que a Califórnia, metade dos alunos está offline, de acordo com um estudo publicado este ano pela ONG Common Sense Media e pelo Boston Consulting Group.

Segundo seus autores, seriam necessários investimentos de 6 mil a 11 bilhões de dólares por ano para erradicar essa "brecha digital" nos Estados Unidos, ou seja, entre 1% e 2% do orçamento de Defesa.

O vereador de Santa Ana Vincent Sarmiento estima que “cerca de 10 mil alunos não têm acesso” à internet, pelo que felicitou a iniciativa de Watson de levar “Wi-Fi a bairros onde existem cinco a dez crianças por edifício, que até agora tiveram dificuldades para conectar "seja por falta de acesso ou lentidão.

Angel, 13, era um deles. "Tive problemas com o Wi-Fi, não funcionava bem. Às vezes, eu tinha que ir à casa de um amigo, onde me deixavam trabalhar", disse este estudante à Agência France Press de seu pequeno apartamento, onde sua irmã de 17 anos você também se beneficia do programa.

"Agora está funcionando bem... Eu tenho meu dever de casa em dia", acrescentou o jovem da nona série, que, no entanto, está ansioso para voltar à escola.

“Na escola eu sinto que vai ser mais fácil para mim aprender (...) porque é um pouco difícil os professores nos levarem a sites e tal, enquanto na aula eles conseguem se aproximar de nós”. /AFP