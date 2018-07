Na Catalunha, protesto segue pelo menos até amanhã Os manifestantes da Porta do Sol decidiram permanecer na Praça da Catalunha até pelo menos amanhã. O anúncio foi precedido por uma apresentação do cantor Paco Ibáñez. A decisão foi tomada pouco depois da prova de fogo: a manifestação resistiu às comemorações da vitória do Barcelona, na Liga dos Campeões, que ocorria perto dali. Havia o temor de que o resultado do futebol esvaziasse o protesto.