Na China, deslizamento de terra soterra 33 pessoas

PEQUIM - Equipes de resgate buscam 33 trabalhadores de uma construção os quais desapareceram depois de deslizamento de terra no terreno de uma hidrelétrica no sul da China. Outros oito trabalhadores foram resgatados vivos, segundo reportaram as autoridades.

Pedras e lama com um volume de 100 mil metros cúbicos enterraram o prédio de uma construção e a área de moradia de trabalhadores na região montanhosa de Taining. O deslizamento tornou ainda intransitáveis algumas rodovias, dificultando os esforços de equipes de resgate.

O sul da China tem sido atingido por fortes chuvas desde quarta-feira. Tempestades já haviam forçado mais de mil pessoas a deixarem suas casas na região de Guangxi. (Associated Press)