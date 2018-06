Na China, comunistas serão obrigados a ler livro do presidente

PEQUIM - Milhões de funcionários do alto escalão de todas as regiões da China deverão ler e estudar o novo livro de pensamentos e discursos do presidente chinês, Xi Jinping, informou nesta quinta-feira, 23, a agência de notícias estatal Xinhua.

O livro intitulado "Xi Jinping: o governante da China" tem 99 discursos do presidente chinês e é a segunda parte de outro publicado em 2014. O livro foi traduzido para 21 idiomas e promovido dentro e fora do país.

Uma comitiva enviada pelo escritório geral do Partido Comunista a diversas regiões da China tem estimulado o seu estudo, lembrando que é "tarefa essencial de todo membro do partido estudar o pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para uma nova era".

Eles deixam claro, também, que o livro deverá ser lido nas escolas do partido de todos os níveis, assim como nos comitês de formação, academia de líderes e centros de estudos políticos. A obrigação de ler os discursos de Xi ocorre em um momento de forte centralização do poder no regime em torno de sua figura, algo que seus antecessores tentaram evitar.

Xi consolidou sua liderança no 19º Congresso do Partido Comunista da China (PCC), realizado em outubro. Com isso, ele tornou-se o governante mais poderoso do país em 40 anos, com a inclusão de seu nome nos estatutos do PCC, o que o coloca à altura do fundador do regime, Mao Tsé-tung. / EFE