Na China, incentivo a mulheres para ter mais filhos não vale em Xinjiang

Amy Qin, The New York Times, O Estado de S.Paulo

PEQUIM - Quando o governo da China ordenou que mulheres na comunidade de maioria muçulmana na região de Xinjiang recebessem dispositivos anticoncepcionais, Qelbinur Sedik pediu uma isenção. Ela tinha quase 50 anos, disse às autoridades. Ela obedeceu aos limites impostos pelo governo e teve apenas um filho.

Não adiantou. Os trabalhadores ameaçaram levá-la à polícia se ela continuasse resistindo, disse. Ela cedeu e foi a uma clínica do governo onde um médico, usando um espéculo de metal, inseriu um dispositivo intra-uterino para prevenir a gravidez. Ela chorou durante o procedimento.

“Senti que não era mais uma mulher normal”, disse Sedik, engasgando ao descrever a provação de 2017. "Como se estivesse faltando alguma coisa."

Em grande parte da China, as autoridades estão encorajando as mulheres a ter mais filhos, enquanto tentam evitar uma crise demográfica devido à queda na taxa de natalidade. Mas na região de Xinjiang, a China as está forçando a ter menos, aumentando seu controle sobre as minorias étnicas muçulmanas e tentando orquestrar uma mudança demográfica que diminuirá o crescimento populacional.

As taxas de natalidade na região já despencaram nos últimos anos com o aumento do uso de procedimentos invasivos de controle de natalidade, de acordo com relatórios de um pesquisador notável, Adrian Zenz, junto com a The Associated Press.

É parte de uma vasta e repressiva campanha de reengenharia social tocada por um Partido Comunista determinado a eliminar qualquer desafio ao seu governo, neste caso, o separatismo étnico. Nos últimos anos, o partido, sob o comando de seu principal líder, Xi Jinping, agiu agressivamente para subjugar os uigures e outras minorias da Ásia Central em Xinjiang, colocando centenas de milhares em campos de internamento e prisões. As autoridades colocaram a região sob forte vigilância, enviaram moradores para trabalhar em fábricas e colocaram crianças em internatos.

Embora as autoridades tenham dito que os procedimentos de controle de natalidade são voluntários, entrevistas com mais de uma dúzia de uigures, cazaques e outras mulheres e homens muçulmanos de Xinjiang, bem como uma revisão das estatísticas oficiais, avisos do governo e relatórios na mídia estatal, retratam um esforço coercitivo do Partido Comunista Chinês para controlar os direitos reprodutivos da comunidade. As autoridades pressionaram as mulheres a usar DIU ou esterilizar. Enquanto se recuperavam em casa, funcionários do governo foram enviados para morar com elas para observar sinais de descontentamento; uma mulher descreveu ter que suportar as apalpadelas de seu acompanhante.

Se tivessem muitos filhos ou recusassem procedimentos anticoncepcionais, enfrentariam multas pesadas ou, pior, detenção em um campo de internação. Nos campos, as mulheres corriam o risco de sofrer ainda mais abusos. Algumas ex-detidas dizem que foram obrigadas a tomar drogas que interromperam seus ciclos menstruais. Uma mulher disse que foi estuprada em um acampamento.

Para os defensores dos direitos humanos e funcionários ocidentais, a repressão do governo em Xinjiang é equivalente a crimes contra a humanidade e genocídio, em grande parte por causa dos esforços para conter o crescimento populacional das minorias muçulmanas. O governo Trump em janeiro foi o primeiro a declarar a repressão um genocídio, com a opressão reprodutiva como principal motivo; o governo Biden afirmou o rótulo em março.

A experiência de Sedik, relatada no The Guardian e em outros lugares, ajudou a formar a base para a decisão do governo dos Estados Unidos. “Foi um dos relatos em primeira pessoa mais detalhados e atraentes que tivemos”, disse Kelley E. Currie, ex-embaixadora dos Estados Unidos que esteve envolvida nas discussões do governo. “Ajudou a dar uma cara às estatísticas horríveis que estávamos vendo.”

Pequim acusou seus críticos de promover uma agenda anti-China.

As recentes quedas nas taxas de natalidade da região, disse o governo, foram o resultado do cumprimento total pelas autoridades de restrições de natalidade de longa data. As esterilizações e procedimentos anticoncepcionais, disse, libertaram as mulheres de atitudes retrógradas sobre procriação e religião.

“Ter controle de natalidade ou o método anticoncepcional que elas escolhem são completamente seus próprios desejos”, disse Xu Guixiang, um porta-voz do governo de Xinjiang, em uma entrevista coletiva em março. “Ninguém nem qualquer agência deve interferir.”

Para as mulheres em Xinjiang, as ordens do governo eram claras: elas não tinham escolha.

No ano passado, uma trabalhadora comunitária em Urumqi, a capital regional, onde Sedik morava, enviou mensagens dizendo que mulheres entre 18 e 59 anos tinham que se submeter a inspeções de gravidez e controle de natalidade.

“Se você brigar conosco na porta e se recusar a cooperar conosco, será levada à delegacia”, escreveu a trabalhadora, de acordo com imagens das mensagens do WeChat que Sedik compartilhou com o The Times.

‘Eu perdi toda a esperança em mim’

Durante toda a sua vida, Sedik, de etnia uzbeque, se considerou uma cidadã modelo.

Depois de se formar na faculdade, ela se casou e se dedicou ao trabalho, ensinando chinês para alunos uigur do ensino fundamental. Ciente das regras, Sedik não engravidou até obter a aprovação de seu empregador. Ela teve apenas uma criança, uma filha, em 1993.

Sedik poderia ter tido dois filhos. As regras da época permitiam que as minorias étnicas tivessem famílias um pouco maiores do que as da maioria do grupo étnico han chinês, principalmente no campo. O governo até concedeu a Sedik um certificado de honra por permanecer dentro dos limites.

Então, em 2017, tudo mudou.

Enquanto o governo encurralava uigures e cazaques em campos de internamento em massa, ele agiu em conjunto para intensificar a aplicação do controle de natalidade. As taxas de esterilização em Xinjiang aumentaram quase seis vezes de 2015 a 2018, para pouco mais de 60 mil procedimentos, mesmo quando despencaram em todo o país, de acordo com cálculos de Zenz.

A campanha em Xinjiang está em desacordo com um impulso mais amplo do governo desde 2015 para encorajar nascimentos, incluindo o fornecimento de subsídios fiscais e remoção gratuita de DIU. Mas de 2015 a 2018, a participação de Xinjiang no total de novas inserções de DIU aumentou, mesmo com a queda no uso dos dispositivos em todo o país.

A campanha de anticoncepção parecia funcionar.

As taxas de natalidade em condados dominados por minorias na região despencaram de 2015 a 2018, com base nos cálculos de Zenz. Vários desses condados pararam de publicar dados populacionais, mas Zenz calculou que as taxas de natalidade em áreas minoritárias provavelmente continuaram caindo em 2019 em pouco mais de 50% em relação a 2018, com base em números de outros condados.

A queda acentuada nas taxas de natalidade na região foi "chocante" e claramente em parte resultado da campanha para reforçar a aplicação das políticas de controle de natalidade, disse Wang Feng, professor de sociologia e especialista em políticas populacionais chinesas na Universidade da Califórnia. Mas outros fatores podem incluir uma queda no número de mulheres em idade fértil, casamentos posteriores e partos adiados, disse ele.

À medida que o governo se opõe às crescentes críticas, ele retém algumas estatísticas importantes, incluindo dados de nível municipal publicados anualmente sobre taxas de natalidade e uso de controle de natalidade para 2019. Outros dados oficiais para a região como um todo mostraram uma queda acentuada nas inserções e esterilizações de DIU naquele ano, embora o número de esterilizações ainda fosse maior do que antes do início da campanha.

Na descrição de Pequim, a campanha é uma vitória para as mulheres muçulmanas da região.

“No processo de desradicalização, algumas mentes femininas também foram liberadas”, dizia um relatório de janeiro de um centro de pesquisas do governo de Xinjiang. “Eles evitaram a dor de serem aprisionados pelo extremismo e serem transformados em ferramentas reprodutivas.”

Mulheres como Sedik, que obedeciam às regras, não foram poupadas. Após o procedimento de DIU, Sedik sofreu forte sangramento e dores de cabeça. Mais tarde, ela teve o dispositivo secretamente removido e, em seguida, reinserido. Em 2019, ela decidiu ser esterilizada.

“O governo se tornou tão rígido e eu não podia mais tomar o DIU”, disse Sedik, que agora mora na Holanda depois de fugir da China em 2019. “Perdi toda a esperança em mim mesma."

‘As mulheres de Xinjiang estão em perigo’

As penalidades por não obedecer ao governo eram altas. Uma mulher chinesa han que violasse as regras de nascimento enfrentaria uma multa, enquanto uma mulher uigur ou cazaque enfrentaria uma possível detenção.

Quando Gulnar Omirzakh teve seu terceiro filho em 2015, as autoridades de sua aldeia ao norte registraram o nascimento. Mas três anos depois, eles disseram que ela havia violado os limites de nascimento e devia US$ 2.700 em multas.

As autoridades disseram que prenderiam Omirzakh e suas duas filhas se ela não pagasse.

Ela pediu dinheiro emprestado aos parentes. Mais tarde, fugiu para o Cazaquistão.

“As mulheres de Xinjiang estão em perigo”, disse Omirzakh em uma entrevista por telefone. “O governo quer substituir nosso povo.”

A ameaça de detenção era real.

Três mulheres disseram ao The Times que conheceram outras detidas em campos de internamento que foram presas por violar as restrições de nascimento.

Dina Nurdybay, uma mulher cazaque, disse que ajudou uma mulher a escrever uma carta às autoridades na qual se culpava por ser ignorante e ter muitos filhos.

Esses relatos são corroborados por um documento de 137 páginas do governo que vazou no ano passado do condado de Karakax, no sudoeste de Xinjiang, revelando que um dos motivos mais comuns citados para a detenção foi a violação das políticas de planejamento de nascimento.

Aquelas que se recusassem a interromper a gravidez ilegal ou pagar multas seriam encaminhadas para os campos de internação, de acordo com um comunicado do governo de um condado de Ili, descoberto pelo pesquisador Zenz.

Depois que as mulheres desapareceram nos campos de internamento da região - instalações operadas sob sigilo - muitas foram submetidas a interrogatórios. Para alguns, a provação foi pior.

Tursunay Ziyawudun foi detida em um campo na província de Ili por 10 meses por viajar para o Cazaquistão. Ela disse que, em três ocasiões, foi levada a uma cela escura onde dois a três homens mascarados a estupraram e usaram cassetetes elétricos para penetrá-la à força.

“Você se torna o brinquedo deles”, disse Ziyawudun em uma entrevista por telefone dos Estados Unidos, onde ela agora mora, enquanto desatava a soluçar. "Você só quer morrer na hora, mas infelizmente não."

Gulbahar Jalilova, a terceiro ex-detida, disse em uma entrevista que ela havia sido espancada em um campo e que um guarda se expôs durante um interrogatório e queria que ela fizesse sexo oral.

As três ex-detentss, junto com outras duas que falaram ao The Times, também descreveram ser regularmente forçadas a tomar pílulas não identificadas ou receber injeções de medicamentos que causam náusea e fadiga. Eventualmente, algumas delas disseram, elas pararam de menstruar.

As contas das ex-detentas não puderam ser verificadas de forma independente porque as restrições rígidas em Xinjiang tornam o acesso irrestrito aos campos impossível. O governo chinês negou veementemente todas as alegações de abuso nas instalações.

“A agressão sexual e a tortura não podem existir”, disse Xu, o porta-voz regional, em uma entrevista coletiva em fevereiro.

Pequim tem procurado minar a credibilidade das mulheres que se manifestaram, acusando-as de mentir e de falta de moral, ao mesmo tempo que afirma defender os direitos das mulheres.

‘Somos todos chineses’

Mesmo em suas casas, as mulheres não se sentiam seguras. Quadros não convidados do Partido Comunista Chinês apareceriam e teriam que ser admitidos.

O partido envia mais de um milhão de trabalhadores para visitar regularmente, e às vezes ficar, nas casas dos muçulmanos, como parte de uma campanha chamada “Forme pares e se torne uma família”. Para muitos uigures, os quadros não eram muito diferentes dos espiões.

Os quadros foram encarregados de relatar se as famílias que visitaram mostravam sinais de “comportamento extremista”. Para as mulheres, isso inclui qualquer ressentimento que possam ter sentido sobre os procedimentos anticoncepcionais exigidos pelo Estado.

Quando os quadros do partido vieram para ficar em 2018, Zumret Dawut tinha acabado de ser esterilizada à força.

Quatro quadros Han a visitaram em Urumqi, trazendo iogurte e ovos para ajudar na recuperação, ela lembrou. Eles também estavam armados com perguntas: ela teve algum problema com a operação de esterilização? Ela estava insatisfeita com a política do governo?

“Eu estava com tanto medo que, se falasse a coisa errada, eles me mandariam de volta para os campos”, disse Dawut, mãe de três filhos. “Então, eu apenas disse a eles: ‘Somos todos chineses e temos que fazer o que diz a lei chinesa. ’”

Mas o olhar indesejado dos oficiais também se fixou na filha de 11 anos de Dawut, disse ela. Um quadro, um homem de 19 anos designado para cuidar da criança, às vezes ligava para Dawut e sugeria levar sua filha para sua casa. Ela foi capaz de enrolá-lo com desculpas de que a criança estava doente, disse ela.

Outras mulheres relataram ter que se defender dos avanços mesmo na companhia dos maridos.

Sedik, a professora uzbeque, ainda estava se recuperando de um procedimento de esterilização quando seu "parente" - o chefe de seu marido - apareceu.

Esperava-se que ela cozinhasse, limpasse e o entretivesse, embora estivesse sofrendo por causa da operação. Pior ainda, ele pediria para segurar sua mão ou para beijá-la e abraçá-la, disse ela.

Sedik concordou com seus pedidos, com medo de que, se ela recusasse, ele diria ao governo que ela era uma extremista. Ela o rejeitou apenas uma vez: quando ele pediu para dormir com ela.

Continuou assim a cada mês ou assim por dois anos - até que ela deixou o país.

“Ele dizia:‘ Você não gosta de mim? Você não me ama? '”, ela lembrou. “‘ Se você me recusar, estará recusando o governo ’”.

“Eu me senti tão humilhada, oprimida e com raiva”, disse ela. "Mas não havia nada que eu pudesse fazer."