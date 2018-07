Na China, menina acorda de coma após 10 dias

Segundo a agência de notícias estatal Xinhua, a garota, que estava inconsciente desde o acidente, abriu seus olhos hoje. "Ela abriu um pouco os olhos nesta manhã e chamou sua mãe e seu pai quando eles entraram no quarto", disse o doutor Zhang Chenmei, do Hospital Infantil Provincial de Zhejiang. Ele revelou também que ela fez contato visual com os pais durante a visita, que durou 30 minutos.

A menina estava em estado grave com sérias lesões internas quando foi levada ao hospital. Zhang disse que seus batimentos cardíacos, pressão arterial e pulso estão normais agora e "podemos supor que ela está fora de perigo". Relatos anteriores afirmaram que Niu Niu estava sob os cuidados da avó e que ela saiu rapidamente para fazer algo na rua quando a menina caiu.

Os vizinhos observaram Niu Niu na janela do apartamento durante vários minutos antes de ela cair. A mãe, Wu Juping, de 31 anos, correu para pegar a menina e impedir que ela caísse no chão. O impacto fez com que ela caísse e quebrasse o braço. As informações são da Associated Press.