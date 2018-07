Na China, ônibus pega fogo e 41 pessoas morrem

De acordo com a Xinhua, o ônibus leito tinha capacidade para 35 passageiros, mas levava 47 pessoas. Autoridades disseram que terão de fazer testes de DNA para identificar os corpos, que ficaram muito queimados, segundo informou a agência de notícias.

Ainda não está claro o que causou o incêndio e uma investigação sobre o caso foi aberta.

A Xinhua também divulgou fotografias do acidente, que mostram a carcaça do veículo entre duas pistas da estrada. Acidentes graves de trânsito são comuns na China em razão dos maus hábitos à direção, veículos superlotados e estradas ruins.

No início deste mês, 23 pessoas morreram quando um caminhão em alta velocidade bateu contra um ônibus de turismo que havia parado irregularmente numa estrada da província de Hubei, também na região central do país. As informações são da Associated Press.