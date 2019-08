Na Coreia do Norte, proximidade inédita com Kim

O presidente americano, Donald Trump, que no começo do mandato chamava Kim Jong-un de “pequeno homem foguete”, passou a tratá-lo por “secretário Kim” em meio a dois encontros pessoais e inúmeras declarações de simpatia.

Para Bruce Bennet, analista de Defesa do Instituto Rand, que desenvolve pesquisas para o Departamento de Defesa americano, a aproximação entre EUA e Coreia do Norte é inédita e isso levou a discussões inéditas. O problema é que essas discussões não renderam resultados concretos.

“Os norte-coreanos não entregaram sequer uma ogiva e provavelmente aumentaram seu potencial nuclear em 50%”, diz. Depois de ameaçar Kim e mudar de ideia, trazendo-o à mesa de negociações sem conseguir compromissos significativos, alguns observadores do programa nuclear da Coreia do Norte avaliam que Pyongyang teme menos o poderio americano com Trump.

Analistas avaliam ainda que a imprevisibilidade da diplomacia de Trump na Ásia pode ser particularmente catastrófica na Coreia do Norte por causa da China. Interessada na desnuclearização da Península Coreana, Pequim vê com desconfiança a guerra comercial de Trump e isso pode dificultar a mediação chinesa com Pyongyang.

“A prioridade da China é a estabilidade das Coreias. A China está ansiosa para resolver essa questão, mas até antes de Trump costumava deixar a pressão a cargo dos EUA”, explica Bennet. Ainda de acordo com Bennet, essa aproximação é uma resposta à guerra comercial imposta pelos EUA no último ano e a decisão americana de montar o sistema antimíssil Thaad na Coreia do Sul.

“A China tornou-se dúbia na questão coreana, porque ao mesmo tempo que teme algum ato impensado de norte-coreanos e americanos, não pode permitir a projeção americana na Península Coreana via Coreia do Sul”, explica.