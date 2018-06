Na Espanha, Parlamento da Catalunha aprova soberania

Na primeira sessão integral do Parlamento após as eleições regionais de 25 de novembro do ano passado, a declaração foi aprovada com 85 votos favoráveis, dos 135 assentos da Casa. O projeto sobre a soberania havia sido apresentado pelos partidos Convergència i Unió (CiU) e Esquerda Republicana Catalã (ERC), que conseguiram o apoio de 14 votos de bancadas menores.

Entretanto, no que foi considerada uma derrota para o presidente da região da Catalunha, Artur Mas, 15 dos 20 deputados do Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) votaram contra a declaração de soberania. Antes da votação, Mas havia dito que essa era uma ocasião de "importância histórica" e que "embora não resolva tudo em 24 horas, vai levar o país para onde a maioria quer".

No projeto aprovado hoje o Parlamento regional cita "a vontade de se autogovernar" do povo catalão. Foi aprovada uma "soberania política e legal, sujeita a razões de legitimidade democrática". As informações são da Dow Jones.