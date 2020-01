Na França, greve contra reforma da previdência chega à quinta semana de protestos

PARIS - A França segue em sua quinta semana consecutiva de protestos contra novas regras previdenciárias propostas pelo presidente Emmanuel Macron. Nesta quinta-feira, 9, milhões de manifestantes foram às ruas do país de colete amarelo, na primeira marcha liderada pelos sindicatos e aderida por professores, advogados e enfermeiros em 2020.

Em Paris, houve tumulto no início do protesto, quando a polícia francesa atingiu os manifestantes com gás lacrimogêneo e foi recebida com gritos de “assassina” pelos presentes nos arredores da Igreja de Santo Agostinho e do terminal Gare Saint-Lazare. Nesta sexta, a greve que atinge o funcionamento do transporte público e de escolas completou 37 dias e gerou um engarrafamento de 200 km apenas na capital.

Je suis pour l’ordre et il m’est insupportable de voir cette violence exercée par les policiers dans une foule pacifique. Ça me fait mal à ma pic.twitter.com/b0t5QqcixC — Philippe Murer (@PhilippeMurer) January 9, 2020

As manifestações têm gerado um dos maiores protestos no período pós-guerra da França e a maior paralisação ferroviária desde 1930, atingindo linhas de ônibus, metrôs e trens. O motivo é a o descontentamento do povo francês com as novas regras de previdência propostas por Macron, que pretende aumentar a idade de aposentadoria dos 62 para os 64 anos.

O plano do governo é criar um sistema de pontos previdenciários único e universal, destruindo dezenas de sistemas singulares para categorias específicas, que vão de trabalhadores ferroviários a advogados. O argumento de Macron é que as mudanças são necessárias para balancear o orçamento do país, enquanto os manifestantes temem que a nova regra implique mais trabalho em troca de uma pensão menor.

Na quarta, um dos líderes das manifestações e presidente da Confederação Francesa Democrática do Trabalho (CFDT), Laurent Berger, disse que o povo francês estava longe de chegar a um acordo com a equipe de Macron. / Com agências internacionais