Na França, socialistas buscam unidade após eleição

Os resultados finais divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério do Interior - um dia após as eleições nacionais - mostram que o Partido Socialista, do presidente François Hollande e seus aliados de esquerda conquistaram pelo menos 46% dos votos. O principal bloco de centro-direita obteve pelo menos 34%, enquanto a Frente Nacional, de extrema direita, conquistou 13,6%.

Empresas de pesquisa que calcularam os números em todos os recintos eleitorais disseram que os socialistas e seus aliados podem conquistar uma maioria absoluta na Assembleia no segundo turno, marcado para 17 de junho, que deve dar a Hollande a maioria que ele precisa no Legislativo para fazer as reformas no país e tentar salvar a zona do euro por meio do crescimento e não da austeridade. As informações são da Associated Press.