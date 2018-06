Na Grécia há empate entre conservadores e esquerdistas

De acordo com a pesquisa da agência MRB, no jornal Real News, o Nova Democracia receberia 24,4% dos votos se as eleições fossem realizadas hoje, mais do que os 18,85% recebidos nas últimas eleições. O partido anti-austeridade Syriza teria 23,8% dos votos, ante 16,8% na eleição anterior. O apoio ao partido socialista Pasok - que apoia o programa de resgate da Grécia juntamente com o Nova Democracia - também aumentou ligeiramente: 14,5% ante 13,2%. O Esquerda Democrática teria 6,9% ante os 6,1% de 6 de maio.

Outra pesquisa, publicada no jornal Proto Thema pela Alco, mostra que o Nova Democracia detém 23,1% das intenções de voto, enquanto o Syriza tem 21,4% e o Pasok, 13,5%. A pesquisa também mostra que 80% dos eleitores gregos gostariam que o país continuasse na zona do euro e apenas 10% deseja que o país retorne ao dracma.

Por outro lado, duas outras pesquisas mostram que o apoio ao Syriza cresceu ainda mais e que o partido anti-resgate poderia vencer as eleições se elas ocorressem hoje. De acordo com o instituto Public Issue, cuja pesquisa foi publicada no jornal Kathimerini, o Syriza receberia 28% dos votos; o Nova Democracia, 24% e os Socialistas, 15%.

A pesquisa feito pela Metron Analysis e publicada no site protagon.gr mostra o Syriza na frente com 25,1% das intenções de voto, e o Nova Democracia com 23,8%. Os Socialistas atingiriam 17,4%.

Hoje, o presidente grego Karolos Papoulias dissolveu o parlamento para que eleições sejam realizadas em 17 de junho, que devem apontar se o país continua na zona do euro. As informações são da Dow Jones.