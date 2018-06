Na Grécia, pesquisa mostra liderança de Syriza; vantagem cai

O partido de oposição Syriza continua sendo o favorito entre os eleitores na Grécia, aponta pesquisa divulgada no domingo pelo jornal Eleftheros Typos. De acordo com o levantamento, o Syriza teria 30,4% dos votos gregos, mais do que os 27,1% de meados de dezembro. Entretanto, sua vantagem frente ao partido que governa o país diminuiu de 3,4 pontos percentuais para 3,1.

A diferença caiu porque aumentou o número de gregos que votaria no Partido Nova Democracia, do governo. A votação do Nova Democracia subiu para 27,3% na última pesquisa, ante 23,7% de dezembro. Cerca de 15% dos gregos permanecem indecisos.

Na semana passada, o governo convocou eleições gerais antecipadas para 25 de janeiro, depois de não conseguir eleger um novo presidente no Parlamento.

As novas eleições são vistas como um referendo sobre o futuro da Grécia na zona do euro. O Syriza, que lidera as pesquisas, é contrário à política de austeridade imposta a Atenas por credores internacionais. / Dow Jones Newswires