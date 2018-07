Na Grécia, porta-voz de sigla nazista agride duas rivais

A violência, uma semana e meia antes de eleições cruciais no país, chocou os gregos, uma vez que buscam evitar uma catastrófica saída da zona do euro. Promotores imediatamente emitiram um mandado de prisão contra Kasidiaris, cujo partido alarmou a Europa ao vencer 21 dos 300 assentos do Parlamento nas inconclusivas eleições realizadas no dia 6 de maio.

O Alvorada Dourada, que veementemente nega o rótulo de neonazista, foi acusado de ataques violentos contra imigrantes em Atenas. A legenda nega o envolvimento nos atentados, insistindo que é um grupo patriótico nacionalista fazendo campanha com uma plataforma de livrar o país de imigrantes ilegais. As informações são da Associated Press.