Na Hungria, 100 mil fazem passeata em apoio ao governo

O longo protesto, chamado de "A Passeata da Paz pela Hungria", saiu da Praça dos Heróis por volta das 10h (no horário local, 13h de Brasília) e começou a chegar ao Parlamento duas horas depois, às margens do rio Danúbio. Muitos dos manifestantes carregavam bandeiras do país, velas, tochas e sinais de apoio a Orban.

A Hungria negocia a obtenção de uma ajuda financeira da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional (FMI) e o primeiro-ministro disse esta semana que serão realizadas mudanças nas leis que foram aprovadas no ano passado, uma delas dando mais poder ao governo sobre o banco central local. O bloco europeu considera as leis autoritárias e ameaçou entrar na Justiça contra as medidas. As informações são da Associated Press.