Na Índia, 100 mil recebem Trump e Modi em estádio lotado

AHMEDABAD, ÍNDIA - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi recebido por cerca de 100 mil pessoas em seu primeiro dia de viagem oficial à Índia, onde foi recebido pelo primeiro-ministro Narendra Modi.

Em Ahmedabad, no estado de Gujarat, uma multidão de pessoas seguiu Trump até o estádio Motera, conhecido como o maior para a prática de críquete do mundo. "Namastê, Trump", diziam os cartazes, gorros e roupas dos presentes.

A recepção calorosa em uma das cidades mais populosas do país foi destacada por Trump com elogios seguidos a Modi, a quem se referiu como "amigo". A viagem de Trump ocorre em meio ao processo eleitoral dos Estados Unidos. Enquanto ele se projeta no exterior, seus opositores democratas batalham entre si para conseguir uma indicação do partido para a disputa da Casa Branca.

"O primeiro-ministro Modi e eu também discutiremos nossos esforços de expandir os laços econômicos entre ambos os países, faremos um enorme acordo comercial, muito importante, entre os maiores já feitos", afirmou. Modi também destacou o papel da visita e do reforço nas relações bilaterais e relembrou suas origens humildes antes de assumir o comando do país de 1,3 bilhão de habitantes em 2014.

As tensões comerciais entre os dois países aumentaram desde que Trump impôs tarifas sobre aço e alumínio da Índia. O país asiático respondeu com taxas mais altas em produtos agrícolas. Apesar disso, o presidente americano expressou otimismo afirmando que um acordo poderia ser alcançado.

Trump aproveitou também para anunciar a venda para a Índia de equipamentos militares e helicópteros, em um negócio de US$ 3 bilhões. O presidente dos EUA esteve acompanhado pela primeira dama, Melania Trump, além da filha e assessora Ivanka e de seu marido, Jared Kushner.

Antes do início do evento, os dois líderes e suas comitivas visitaram uma das casas em que Mahatma Gandhi viveu parte de sua vida. Gandhi é considerado um dos principais líderes para a independência indiana, em 1947, e um dos símbolos da resistência pacifista.

Depois do estádio, o destino foi o Taj Mahal, o monumento turístico mais visitado da Índia, localizado na cidade de Agra, a pouco mais de 200 quilômetros da capital, Nova Délhi. Na terça, Trump se reúne com Modi e o primeiro-ministro indiano, Ram Nath Kovind. Por fim, terá um encontro com empresários.

Protesto

Em Nova Délhi, os protestos contra a mudança na lei de cidadania, considerada prejudicial aos muçulmanos, deixaram pelo menos dois mortos, entre eles um policial. A mudança na lei concede nacionalidade indiana a minorias religiosas – como cristãos, budistas, hindus, parsis, sikhs e jains –, que, por sofrerem perseguição, tenham fugido dos vizinhos Paquistão, Bangladesh e Afeganistão – de maioria islâmica – e estejam em solo indiano há mais de cinco anos.

No entanto, há muçulmanos perseguidos em Mianmar que ficaram de fora da medida. Os indianos protestam contra essa alteração desde dezembro, quando ela foi aprovada.

/ COM INFORMAÇÕES DA REUTERS E EFE