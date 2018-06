Na internet, militantes islâmicos celebram morte de rei saudita

Abdullah, que morreu aos 90 anos, começou a combater os militantes da Al-Qaeda cerca de uma década atrás, quando os extremistas lançaram uma série de ataques no reino com o objetivo de derrubar a monarquia. Apoiado pelo principal aliado do país, os Estados Unidos, autoridades sauditas responderam com fortes ações de repressão e detiveram suspeitos de serem militantes. Outros, foram condenados à morte.

"O ladrão das duas mesquitas sagradas morreu", escreveu um partidário militante no Twitter, referindo-se a Meca e Medina. "Ele viveu e morreu como um servo dos Estados Unidos", escreveu outro.