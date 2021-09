Islândia se torna 1º país europeu a ter mulheres como maioria no Parlamento

REYKJAVIK - Pela primeira vez em um país europeu, as mulheres serão maioria no novo Parlamento da Islândia, indicam os resultados finais das eleições legislativas publicados neste domingo, 26. Das 63 cadeiras do Althingi, 33 serão ocupadas por mulheres, o que representa 52,3% do hemiciclo.

Dados compilados pelo Banco Mundial apontam que nenhum país da Europa havia superado a barreira simbólica dos 50%, com a Suécia até agora em primeiro lugar, com 47% do sexo feminino. Embora vários partidos reservem uma proporção mínima de mulheres entre seus próprios candidatos, não há nenhuma lei que imponha uma cota nas eleições legislativas na Islândia, de acordo com a organização democrática International Idea.

Globalmente, cinco outros países têm atualmente pelo menos metade das mulheres no Parlamento, de acordo com a União Interparlamentar Internacional: Ruanda (61%), Cuba (53%), Nicarágua (51%), México (50%) e o Emirados Árabes Unidos (50%). A Islândia está frequentemente na vanguarda da causa das mulheres, mas nunca havia rompido a marca.

Em outubro de 1975, o país foi palco de uma grande greve feminina sem precedentes para exigir melhores salários e cargos mais altos. O país nórdico de 370 mil habitantes também foi o primeiro a eleger democraticamente uma mulher como chefe de Estado em 1980.

Mais recentemente, desde 2018, a Islândia implementou uma lei de igualdade salarial pioneira e liderou por 12 anos consecutivos o ranking de igualdade de gênero do Fórum Econômico Mundial.

Partido da primeira-ministra perde terreno

Com 37 assentos em 63 em disputa, as eleições realizadas no sábado reforçaram a maioria da aliança esquerda-direita no poder por quatro anos.

No entanto, o partido da primeira-ministra de esquerda, a ambientalista Katrín Jakobsdóttir, perdeu terreno e está em uma posição frágil com apenas oito parlamentares. Seus dois aliados de direita estão em posição de força, com opções para formar uma coalizão com outros partidos além do Esquerda-Verde. /AFP