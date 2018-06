Na Líbia parlamento remove primeiro-ministro do cargo

O parlamento líbio aprovou um voto de não-confiança contra o recém-eleito primeiro-ministro do país, Mustafa Abushagur, removendo-o do cargo. Abushagur tinha até este domingo para formar um gabinete, mas sua lista inicial de ministros foi criticada por não apresentar diversidade suficiente.

Abushagur foi o primeiro premiê eleito no país após a queda de Muamar Kadafi, no ano passado. A moção de não-confiança foi aprovada pelo Congresso Nacional Geral com 125 votos a favor E 44 contra. As informações são da Associated Press.