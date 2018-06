Na poluição de Pequim até estátua usa máscara

Depois de passar dias sem poder sair de seu apartamento por causa da poluição, o estudante de psicologia Jiang Chao aventurou-se pelo campus e colocou máscaras nas estátuas do escritor espanhol Miguel de Cervantes, do cofundador do Partido Comunista chinês Li Dazhao e de um sábio praticando tai chi chuan.

"Eu estava me sentindo bem pra baixo, então me veio essa ideia", contou ele por telefone à Associated Press.

Hoje, uma nuvem branca de poluição continuava a cobrir a maior parte de Pequim, apesar da paralisação total ou parcial de 147 fábricas na capital chinesa.

Na manhã desta terça-feira, a concentração de partículas PM2,5, usada para medir a poluição, era de 444 microgramas por metro cúbico no centro de Pequim. O nível considerado seguro pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de 25 microgramas por metro cúbico. Fonte: Associated Press.