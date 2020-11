Na reta final da eleição americana, batalha se intensifica sobre quais votos contarão

Jim Rutenberg, Michael S. Schmidt, Nick Corasaniti e Peter Baker, The New York Times

WASHINGTON - Com a eleição chegando ao fim, as campanhas de Trump e Biden, organizações de direito ao voto e grupos conservadores estão arrecadando dinheiro e despachando exércitos de advogados para o que poderia se tornar uma batalha legal Estado a Estado, município a município, sobre quais cédulas em última análise seriam contadas.

As mobilizações - envolvendo centenas de advogados de ambos os lados - vão muito além do que se tornou normal desde o resultado disputado em 2000, e são o resultado dos esforços abertos do presidente Trump e dos republicanos para desqualificar votos em aspectos técnicos e acusações infundadas de fraude no fim de uma campanha em que o sistema de votação foi severamente testado pela pandemia do coronavírus.

Nas ações mais agressivas para eliminar os votos registrados na memória moderna, os republicanos já buscaram anular as cédulas antes de serem contadas em vários Estados, o que poderia inclinar a balança do Colégio Eleitoral.

Em um teste inicial de um esforço, um juiz federal no Texas na segunda-feira decidiu contra os republicanos locais que queriam obrigar os funcionários estaduais a rejeitar mais de 127 mil cédulas em locais de votação drive-through recentemente criados na área de Houston. A decisão da corte federal, da qual os republicanos disseram que apelariam, veio depois que um tribunal estadual também decidiu contra eles.

Nos principais condados de Nevada, Michigan e Pensilvânia, os republicanos estão buscando, com resultados mistos até agora, forçar os escritórios eleitorais a dar aos observadores eleitorais mais acesso aberto para que possam contestar com mais eficácia as cédulas ausentes à medida que são processadas, uma tática que os republicanos na Carolina do Norte estão tentando adotar em todo o Estado.

E em todos os lugares, em um ano que viu níveis recordes de votação antecipada e um grande aumento no uso do voto pelo correio, os republicanos estão se preparando para contestar cédulas com assinaturas ausentes ou carimbos imprecisos.

Em seus últimos dias de campanha, Trump basicamente admitiu que não espera ganhar sem ir ao tribunal. “Assim que a eleição acabar”, disse ele a repórteres no fim de semana, “vamos entrar com nossos advogados”.

Perdendo consistentemente nas pesquisas, Trump naquele momento disse em voz alta o que outros republicanos preferiram dizer em voz baixa, que é que a melhor chance de se manter no poder neste momento pode estar em uma campanha de terra arrasada para desqualificar tantos votos quanto possível para seu oponente democrata, Joe Biden.

Se houver um resultado claro na noite de terça-feira que não possa ser contestado por meio de ação legal, todo o planejamento de ambos os lados pode se tornar discutível. Mas se não houver um resultado decisivo, os dias seguintes provavelmente verão uma intensificação da batalha em várias frentes e em vários Estados.

Depois de meses alegando que qualquer resultado eleitoral diferente de uma vitória para ele teria que ter sido "fraudado", o presidente usou seus últimos dias na campanha para lançar dúvidas sobre o próprio processo de tabulação da contagem, sugerindo sem qualquer evidência que quaisquer votos contados depois de terça-feira, não importa o quão legal sejam, devem ser suspeitos.

Ambos os lados esperam que Trump e seus aliados tentem novamente desqualificar as cédulas que chegaram atrasadas no centro emergente da luta legal, a Pensilvânia, depois que o tribunal superior do Estado rejeitou uma tentativa anterior e a Suprema Corte se recusou a ouvir um recurso.

A escala do esforço republicano está além de qualquer coisa que os advogados de direitos civis de longa data disseram que poderiam se lembrar, e eles, junto com os advogados dos democratas, disseram que estavam prontos para encontrar os advogados de Trump no tribunal.“Esta é a tentativa mais flagrante e aberta de privação em massa de eleitores que já testemunhei”, disse Dale Ho, diretor do Projeto de Direitos de Voto da American Civil Liberties Union, que litigou vários casos importantes este ano.

Democratas se apoiam na decisão no Texas

Tom Perez, o presidente do Partido Democrata, disse que os democratas estão monitorando cuidadosamente todas as cédulas que estão sendo rejeitadas nos principais Estados indecisos, sob uma estratégia de consertar e reintegrar o maior número possível agora e tentar forçar a reintegração do restante em litígios pós-eleitorais, se a proximidade da contagem do Colégio Eleitoral assim o exigir.

Os advogados do Partido Democrata, estimulados pela decisão no Texas e esperançosos de que até mesmo juízes ideologicamente conservadores negariam as ações mais atrevidas dos republicanos, também se preparavam para monitorar os locais de votação para ficarem atentos a fechamentos prematuros, longas filas e indisciplinados observadores eleitorais pró-Trump.

Trump vem para a luta mostrando disposição para usar as alavancas do poder para promover seus interesses políticos pessoais de uma forma que poucos presidentes fizeram.

Um curinga para ambos os lados é a postura que o Departamento de Justiça vai adotar nas disputas de votação sob o procurador-geral William P. Barr. Na segunda-feira, o departamento anunciou que estava enviando pessoal da divisão de direitos civis para monitorar a votação em distritos em todo o país, incluindo em áreas-chave como Filadélfia, Miami, Detroit e Houston.

Esse é o procedimento operacional padrão, mas ambos os lados estavam se preparando para possíveis rupturas do protocolo, dadas as próprias declarações de Barr sobre potencial de fraude, que ecoaram as de Trump.

Os esforços republicanos tomaram uma posição ainda mais agressiva no domingo, depois que Trump deixou clara sua intenção de desafiar um resultado desfavorável por meio de um foco particular na votação por correspondência, que ambos os lados esperam que favoreça Biden.

“Acho terrível que não possamos saber os resultados de uma eleição na noite da eleição”, disse Trump a repórteres antes de um comício na noite de domingo na Carolina do Norte, antes de dizer que pretendia enviar seus advogados.

Na noite de segunda-feira, em um momento extraordinário que encapsulou o teor de sua presidência, Trump escreveu no Twitter que a decisão da Suprema Corte da Pensilvânia “permitiria a trapaça desenfreada” e “minaria todo o nosso sistema de leis” e “induziria à violência em as ruas ”, levando a um aviso na plataforma de que era um conteúdo enganoso.

O presidente não tem autoridade legal para interromper a contagem na noite de terça-feira e, mesmo em anos eleitorais normais, os Estados costumam levar dias ou até semanas antes de completar sua contagem e certificar o resultado.

“Se uma jurisdição não conclui a contagem dos votos na noite da eleição por causa do volume, das máquinas quebradas ou qualquer outro motivo, não há motivos para impedi-la de acordo com as leis de qualquer Estado”, disse Benjamin L. Ginsberg, um dos líderes do país advogados eleitorais, que atuaram como conselheiros de vários candidatos presidenciais republicanos. "Você vai simplesmente privar as pessoas do seu esporte?"

Muitos Estados exigem que as cédulas cheguem até o dia da eleição para serem contadas, mas vários deles procuraram permitir a contagem das cédulas que foram postadas no dia da eleição ou antes, mas chegaram dentro de um determinado número de dias depois. (Na Pensilvânia, são três.)

Em uma entrevista, Justin Riemer, o conselheiro-chefe do Comitê Nacional Republicano, indicou que grande parte das disputas jurídicas nos dias que viriam seria sobre essas votações atrasadas, e ele contestou as acusações democratas que os republicanos estavam apenas tentando eliminar votos democráticos válidos.

“Nossa posição é que todas as cédulas legítimas devem ser contadas”, disse ele. “Se a cédula não cumprir o prazo, então eu acho que se alguém considerar isso um detalhe técnico, que seja, mas essas cédulas não devem ser contadas.”

Ele disse que os esforços do partido neste ano visam garantir que a eleição fosse conduzida pela letra da lei. “Estamos protegendo as salvaguardas existentes e garantindo que a lei seja cumprida e garantindo no processo que todos possam ter confiança nos resultados”, disse ele.

Juízes conservadores são maioria na Suprema Corte

Trump passou os últimos anos nomeando juízes conservadores, um esforço que afetou o equilíbrio em vários painéis de apelação que serão críticos em lutas eleitorais em Estados indecisos, enquanto dão à Suprema Corte uma nova inclinação conservadora de 6 a 3.

Neste terceiro trimestre, Barr fez uma série de afirmações exageradas sobre os problemas com a votação por correspondência e abriu a porta para enviar autoridades federais para impedir ameaças de fraude eleitoral.

A portas fechadas, o procurador-geral informou Trump sobre o desenvolvimento em investigações menores de fraude eleitoral. O presidente, a Casa Branca e a campanha então promoveram os casos como evidência de que a votação pelo correio era altamente problemática.

Nas últimas semanas, no entanto, Barr e o Departamento de Justiça (DoJ) ficaram quietos, levando a uma nova campanha de pressão de grupos conservadores para ajudar os esforços de Trump para interromper a contagem de cédulas de correio que chegam após o dia da eleição.

“O Departamento de Justiça deve estar preparado para ir ao tribunal - é dia de eleição, não semana ou mês de eleição", disse Tom Fitton, chefe do grupo conservador Judicial Watch.

Fitton, que disse que seu grupo tinha mais advogados e investigadores dedicados a examinar esta eleição do que qualquer outra, disse que Barr precisava estar preparado para usar seu poder legal - incluindo o FBI - para garantir que os Estados mantivessem as cédulas que chegaram antes do dia das eleições separadas das que chegaram depois.

Ambos os lados concordaram que algumas das disputas jurídicas pós-eleitorais mais importantes provavelmente aconteceriam na Pensilvânia, onde a incerteza envolve o plano do Estado de contar as cédulas que são postadas no dia da eleição, mas chegam nos três dias seguintes. A Suprema Corte dos Estados Unidos permitiu na semana passada que a Pensilvânia mantivesse esse plano intacto, embora alguns dos juízes tenham aberto a porta para considerar a questão novamente se necessário, e os republicanos indicaram que podem voltar ao tribunal.

Essa situação levou Josh Shapiro, procurador-geral da Pensilvânia e um democrata, a emitir orientações de que os funcionários eleitorais devem segregar todas as cédulas que chegarem depois das 20h. Terça.

“Tomamos uma decisão cuidadosa de segregar essas cédulas em parte para evitar possíveis desafios legais futuros de Donald Trump e seus facilitadores”, disse Shapiro.

Alguns advogados também acreditam que há o potencial de que os carimbos postais pouco claros representem para 2020 o que os “dimpled chads” (o termo denotava preferências pouco claras nas cédulas de cartão perfurado do Estado) foram para a recontagem de 2000 na Flórida.

“Vejo que essa é a principal área onde pode haver algumas disputas entre os dois lados”, disse Riemer, o advogado do Partido Republicano. “Há alguma ambiguidade, especialmente na Pensilvânia em relação a como você trata uma cédula que chega após o dia da eleição, mas não tem uma indicação de que foi postada no dia da eleição.”

Shapiro disse que sua equipe estava se preparando para diferentes níveis de desafios de advogados e grupos alinhados a Trump.

“Eles estarão espalhados por toda a Pensilvânia, no dia da eleição, e preparados para quaisquer desafios que possam vir a partir das 8h01, quando as urnas forem encerradas”, disse ele.

A campanha de Trump e os republicanos também têm buscado maior acesso aos conselhos eleitorais para a contagem dos votos, como fizeram em Clark County, Nevada, em um processo que teria retardado a contagem lá. Os democratas compararam esse processo com assédio.

Na segunda-feira, um juiz de Nevada, James E. Wilson Jr., apoiou os democratas.

“Não há evidências de que qualquer voto que deva legalmente ser contado tenha ou não seja contado”, escreveu o juiz Wilson. “Não há evidências de que qualquer voto que legalmente não deveria ser contado foi ou será contado.”

Faltando horas para o dia da eleição, os republicanos disseram que estavam considerando um recurso.