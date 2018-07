Na Síria, forças de segurança matam 10 durante funeral

Outro ativista em Homs afirma que agentes do governo dispararam contra uma procissão funeral na frente da mesquita de Khaled bin Al-Waleed. A repressão na cidade ocorre após um dia de violência ontem, quando outras dez pessoas foram mortas.

No fim de semana, uma onda de violência sectária deixou cerca de 30 pessoas mortas em Homs, algumas das quais eram da seita alauíta, a mesma do presidente Bashar al-Assad. As informações são da Associated Press.