Tailândia aprimora 'PCR canino' para rastreio em massa do coronavírus

Hannah Beech / The New York Times, O Estado de S.Paulo

BANGKOK - Bobby, Bravo e Angel são três labradores que, operando em uma clínica universitária em Bangkok, Tailândia, fazem parte de um corpo global de cães sendo treinados para farejar covid-19 em pessoas. Estudos preliminares, conduzidos em vários países, sugerem que sua taxa de detecção pode ultrapassar a do teste rápido de antígeno frequentemente usado em aeroportos e outros locais públicos.

Leia Também França usa cachorros para detectar coronavírus através da transpiração humana

Os cães farejadores trabalham mais rápido e mais barato do que os testes de reação em cadeia da polimerase ou PCR, dizem seus proponentes. Uma entrada de ar através de seus focinhos sensíveis é suficiente para identificar em um segundo o composto orgânico volátil ou mistura de compostos que são produzidos quando uma pessoa com covid-19 elimina células danificadas, dizem os pesquisadores.

“Para os cães, o cheiro é óbvio, assim como a carne grelhada para nós”, disse Kaywalee Chatdarong, vice-reitora de pesquisa e inovação da faculdade de ciências veterinárias da Universidade Chulalongkorn em Bangkok.

A esperança é que os cães possam ser utilizados em espaços públicos lotados, como estádios ou centros de transporte, para identificar as pessoas que carregam o vírus. Suas habilidades estão sendo desenvolvidas na Tailândia, França, Reino Unido, Chile, Austrália, Bélgica e Alemanha, entre outros países. Eles patrulham aeroportos na Finlândia, Líbano e Emirados Árabes Unidos, e empresas privadas os usam em eventos esportivos americanos.

Angel, com bochechas incipientes e uma predileção por triturar garrafas de plástico, é a estrela do pacote na Universidade de Chulalongkorn. Como um grupo, os cães treinados na Tailândia - Angel, Bobby, Bravo e três outros, Apollo, Tiger e Nasa - detectaram com precisão o vírus 96,2% das vezes em ambientes controlados, de acordo com pesquisadores da universidade. Estudos na Alemanha e nos Emirados Árabes Unidos tiveram resultados menores, mas ainda impressionantes.

“Os testes de PCR não são imediatos e existem resultados falsos negativos, embora saibamos que os cães podem detectar covid em sua fase de incubação”, disse Anne-Lise Chaber, especialista em saúde interdisciplinar da Escola de Ciências Veterinárias e Animais da Universidade de Adelaide, na Austrália, que trabalha há seis meses com 15 cães farejadores de covid.

Barreiras sanitárias têm falhas

Alguns métodos de detecção, como rastreio de temperatura, não conseguem identificar pessoas infectadas que não apresentam sintomas. Mas os cães podem, porque os pulmões e a traqueia infectados produzem um cheiro característico. E os cães precisam de menos moléculas para farejar a covid do que o necessário para o teste de PCR, disseram os pesquisadores tailandeses.

Os labradores tailandeses fazem parte de um projeto de pesquisa executado em conjunto pela Universidade Chulalongkorn e a Chevron. A empresa petrolífera já havia usado cães para testar seus funcionários quanto ao uso de drogas ilegais, e um gerente tailandês se perguntou se os animais poderiam fazer o mesmo com o coronavírus. A capacidade de um cão de farejar covid-19 não é, em teoria, diferente de sua habilidade em detectar narcóticos, explosivos ou um lanche escondido no bolso.

Como funciona o treinamento

Os seis cães foram designados a seis treinadores, que os expuseram a bolas de algodão manchadas de suor das meias e axilas de pessoas que testaram positivo para covid. Os pesquisadores dizem que os riscos para os cães são baixos: o coronavírus não é conhecido por ser facilmente transmissível pela transpiração, uma mercadoria abundante na Tailândia tropical. Em vez disso, a principal via de transmissão parece ser as gotículas respiratórias.

Três dos labradores tailandeses estão no sul do país, perto da fronteira com a Malásia, onde o Ministério da Saúde afirma que variantes perigosas da covid-19 entraram na Tailândia. Os outros três foram transferidos nas últimas semanas para o nono andar do prédio da Faculdade de Veterinária de Chulalongkorn em Bangkok, onde moram em antigos dormitórios de estudantes.

Os cães de Bangkok estão agora examinando amostras de suor de tailandeses que não podem chegar facilmente aos locais de teste da covid, como idosos ou acamados. Os cuidadores dos cães estão trabalhando para estabelecer um programa com as prisões da cidade, onde milhares de presidiários foram diagnosticados com covid.

A Tailândia está sofrendo seu pior surto de coronavírus desde o início da pandemia. Aglomerados estão proliferando em prisões, campos de construção e outros bairros apertados. As vacinas são escassas e menos de 2% da população foi inoculada.

Cães substituindo testes em massa

Pesquisadores em Chulalongkorn projetaram uma unidade móvel que planejam conduzir a possíveis focos de covid, para que os cães possam localizar áreas que precisam de teste em massa.

Ainda há muitas dúvidas sobre o uso de cães para detectar o vírus. Qual o cheiro das pessoas vacinadas? Será muito fácil treinar uma grande matilha de cães farejadores de covid em todo o mundo? E se as pessoas testadas por um nariz canino não estiverem tão suadas? E se um cão pegar covid-19 e perder o olfato?

Ainda assim, Lertchai disse acreditar que cães com detecção de vírus seriam uma bênção, principalmente em países que não têm recursos para testes mais caros. “A covid não está indo embora e haverá novas variantes”, disse ele. “Os cães querem ser úteis, então vamos usá-los.”