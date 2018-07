Na televisão, Kadafi pede que líbios rejeitem governo rebelde

TRÍPOLI - O ditador da Líbia, Muamar Kadafi, convocou os líbios para que se reúnam aos milhões e se manifestem contra os novos governantes do país, segundo mensagem de áudio transmitida nesta quinta-feira, 6, pela emissora de televisão síria Al-Rai.

"Eu convoco o povo líbio, homens e mulheres, a sair para as praças e ruas em todas as cidades, aos milhões" para rejeitar o Conselho Nacional de Transição, diz ele na gravação, de qualidade ruim. O órgão em questão é a entidade de governo dos rebeldes que expulsaram o coronel de Trípoli e agora comandam quase totalmente o país depois de seis meses de guerra civil contra o regime.

Na mensagem, a primeira de Kadafi em semanas, o coronel ameaçou líderes ocidentais, criticando-os por conduzir, por meio da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), ataques às suas instalações militares. "Se o poder de caças (internacionais) dá legitimidade, então que os governantes do terceiro mundo estejam prontos", disse ele.

"Para aqueles que reconhecem esse conselho, estejam prontos para a criação de conselhos de transição impostos pelo poder de caças para substituí-los um por um a partir de agora", disse ele, em tom ameaçador contra os líderes dos países que apoiam a Otan.

Embora tenha gravado sua mensagem e transmitido-a para a Líbia, o paradeiro de Kadafi continua um mistério. Há relatos de que ele se encontraria em alguma fronteira do país com outra nação africana ou mesmo que ele esteja em alguma das poucas cidades que permanecem sob controle de seus soldados, como Sirte e Bani Walid. As informações são da Dow Jones.