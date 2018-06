Na UTI, George H. Bush tem 'febre persistente' O ex-presidente americano George H. Bush sofre de uma "febre persistente", informou seu porta-voz, Jim McGrath. Bush está internado há 34 dias em razão de uma bronquite. No domingo, ele foi transferido para a unidade de tratamento intensivo de um hospital do Texas. McGrath disse na quarta-feira que o ex-presidente, de 88 anos, estava alerta e se comunicava com a equipe médica. Segundo o porta-voz, "quando os acontecimentos permitirem, outro boletim sobre a saúde do ex-presidente americano será emitido".