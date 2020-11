Na véspera da eleição, juiz bloqueia regra de imigração de Trump sobre benefícios públicos

Um juiz federal da cidade de Chicago, em Illinois, derrubou nesta segunda-feira, 2, uma importante regra de imigração que negava green card a imigrantes que usam vale-refeição ou outros benefícios públicos. A medida, considerada um golpe para o governo de Donald Trump, acontece na véspera da eleição presidencial deste ano.

Em uma decisão que se aplica a todo o país, o juiz distrital Gary Feinerman rejeitou a regra que entrou em vigor recentemente, depois que a Suprema Corte dos EUA reverteu a suspensão da política após ações judiciais. Feinerman disse que a regra viola a Lei de Procedimento Administrativo, que torna as agências federais responsáveis ​​perante o público ao delinear um processo detalhado para promulgando regulamentos.

Este foi o último capítulo da complexa batalha legal sobre a regra que tem sido uma das medidas mais agressivas do presidente Donald Trump na reforma do sistema de imigração americano. O processo de Chicago, movido pela Coalizão de Direitos de Imigrantes e Refugiados de Illinois e Condado de Cook (ICIRR), foi um dos vários desafios do processo.

Segundo a política de administração de Trump, os funcionários da imigração podem negar residência permanente a imigrantes legais devido ao uso de cupons de alimentos, Medicaid — programa social de saúde dos EUA para famílias e indivíduos de baixa renda —, vouchers de moradia ou outros benefícios públicos. Os candidatos ao Green Card tinham que mostrar que não seriam um "fardo" para o país ou um tipo de "encargos públicos".

A lei federal já exigia que aqueles que buscam residência permanente ou status legal provassem que não seriam um "encargo público". Mas a regra de administração de Trump incluía uma gama mais ampla de programas que poderiam desqualificá-los.

Os defensores dos direitos dos imigrantes consideraram a regra um "teste de riqueza", enquanto especialistas em saúde pública disseram que isso significaria resultados de saúde mais fracos e custos crescentes, já que os migrantes de baixa renda escolheram entre os serviços necessários e sua oferta para permanecer legalmente no país. Várias cidades disseram que esse efeito já era evidente.

Fred Tsao, conselheiro sênior de política do ICIRR, chamou a regra de um "ataque" à imigração legal e criticou a forma como o governo Trump instituiu as políticas.

“Podemos ou não conseguir um novo governo”, disse. “Se o fizermos, gostaríamos de ver muitos desses danos desfeitos e, com sorte, algumas mudanças legislativas que irão realmente beneficiar os imigrantes em vez de assustá-los."

Autoridades do condado de Cook, que administra um dos maiores sistemas de saúde pública do país, argumentaram que, quando as pessoas não têm cobertura de saúde, é menos provável que busquem cuidados preventivos e dependam de cuidados de emergência mais caros. Isso também aumentaria o risco de doenças transmissíveis.

"Como todos nós continuamos a ser impactados pelo covid-19, é vital que ninguém tenha medo de acessar os cuidados de saúde. A decisão do tribunal de bloquear a aplicação da regra de cobrança pública reabre as portas para os imigrantes acessarem serviços vitais, como saúde", Disse o presidente do conselho do Condado de Cook, Toni Preckwinkle, em um comunicado.

A Suprema Corte dos EUA decidiu em uma votação em janeiro que a regra poderia entrar em vigor, mas a aplicação foi suspensa por um juiz federal em Nova York por causa da pandemia de coronavírus. Em setembro, porém, o Tribunal de Apelações do 2º Circuito dos EUA reverteu essa decisão e a regra entrou em vigor em todo o país.

O governo Trump tomou a regra para si como uma forma de garantir que apenas aqueles que são autossuficientes venham para os EUA, uma das muitas etapas para tentar mover o país em direção a um sistema que se concentra nas habilidades dos imigrantes em vez de enfatizar a reunificação das famílias.

Em junho, o Tribunal de Recursos do 7º Circuito manteve a decisão de Feinerman bloqueando a aplicação da regra em Illinois enquanto o mérito do caso podia ser decidido. Foi uma decisão de 2 a 1, com a então juíza de circuito Amy Coney Barrett, confirmada para a Suprema Corte no mês passado, discordando. /AP