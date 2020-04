Nacionalismo atrapalha a batalha global contra o coronavírus

Peter S. Goodman, Katie Thomas, Sui-Lee Wee e Jeffrey Gettleman / The New York Times, O Estado de S.Paulo

NOVA YORK - Enquanto lutam contra uma pandemia que não respeita fronteiras, os líderes de muitas das maiores economias do mundo estão sob o domínio de princípios descaradamente nacionalistas, minando os esforços coletivos para domar o novo coronavírus.

Os Estados Unidos, um poder científico incomparável, são liderados por um presidente que zomba abertamente da cooperação internacional enquanto prossegue uma guerra comercial global. A Índia, que produz quantidades impressionantes de drogas, é governada por um nacionalista hindu que intensificou o confronto com os vizinhos. A China, uma fonte dominante de equipamentos de proteção e remédios, está empenhada em restaurar sua antiga glória imperial.

Agora, assim como o mundo exige colaboração para derrotar o coronavírus - cientistas unindo forças através das fronteiras para criar vacinas e fabricantes coordenando para fornecer suprimentos críticos - os interesses nacionais estão vencendo. Desta vez, não se trata de quem produzirá iPads ou jatos avançados. Esta é uma batalha pela supremacia sobre produtos que podem determinar quem vive e quem morre.

Pelo menos 69 países proibiram ou restringiram a exportação de equipamentos de proteção, dispositivos médicos ou medicamentos, de acordo com o projeto Global Trade Alert da Universidade de St. Gallen, na Suíça. A Organização Mundial da Saúde está alertando que o protecionismo pode limitar a disponibilidade global de vacinas.

Como todos os países do planeta precisam das mesmas ferramentas para salvar vidas de uma só vez, as rivalidades nacionalistas estão comprometendo o acesso de todos.

"As partes com os bolsos mais cheios garantirão essas vacinas e medicamentos e, essencialmente, grande parte do mundo em desenvolvimento ficará totalmente fora de cena", disse Simon J. Evenett, especialista em comércio internacional que iniciou o projeto da Universidade de St. Gallen. “Teremos luta por preço. Será brutal.”

Alguns apontam para a tragédia que está ocorrendo em todo o mundo como um argumento para uma maior auto-suficiência, de modo que os hospitais dependam menos da China e da Índia para remédios e equipamentos de proteção.

Somente a China produz a grande maioria dos produtos químicos usados na fabricação de matérias-primas para uma variedade de medicamentos genéricos usados no tratamento de pessoas agora internadas com a covid-19, disse Rosemary Gibson, especialista em saúde do Hastings Center, uma instituição independente de pesquisa em Nova York. Estes incluem antibióticos, tratamentos para pressão arterial e sedativos. "Todo mundo está competindo por um suprimento localizado em um único país", disse Gibson.

Mas se o louvável objetivo da diversificação inspirar todas as nações a olhar para dentro e desmantelar a produção global, isso deixará o mundo ainda mais vulnerável, disse Chad P. Bown, especialista em comércio internacional do Instituto Peterson de Economia Internacional, em Washington.

O presidente Donald Trump e seu principal consultor comercial, Peter Navarro, exploraram a pandemia como uma oportunidade para redobrar esforços para forçar empresas multinacionais a abandonar a China e transferir a produção para os Estados Unidos. Navarro propôs regras que forçariam os prestadores de serviços de saúde americanos a comprar equipamentos e medicamentos de proteção de fornecedores americanos.

"Nós simplesmente não temos capacidade de produção", disse Bown, observando que a indústria chinesa está reiniciando, enquanto as fábricas americanas continuam interrompidas. "Assim como você não quer depender demais da China, não quer depender demais de si mesmo. Agora você se isolou da única maneira de lidar com isso, no momento de maior necessidade, que depende do resto do mundo. ”

Durante sete décadas após a 2ª Guerra, a noção de que o comércio global aumenta a segurança e a prosperidade prevaleceu nas principais economias. Quando as pessoas trocam mercadorias através das fronteiras, segundo a lógica, elas se tornam menos propensas a pegar em armas. Os consumidores ganham produtos melhores e mais baratos. Competição e colaboração estimulam a inovação.

Mas em muitos países - especialmente nos Estados Unidos - um forte fracasso dos governos em distribuir equitativamente a recompensa minou a fé no comércio, dando lugar a uma mentalidade protecionista na qual bens e recursos são vistos como soma zero.

Agora, os efeitos dessa visão aparecem: os suprimentos potencialmente vitais de medicamentos são escassos, exacerbando o antagonismo e a desconfiança.

Recentemente, o governo Trump citou uma lei da era da Guerra da Coreia para justificar a proibição de exportação de máscaras protetoras fabricadas nos Estados Unidos, enquanto ordena que as empresas americanas que produzem esses produtos no exterior redirecionem os pedidos para o seu mercado doméstico.

Uma empresa americana, a 3M, disse que interromper os embarques planejados de máscaras no exterior colocaria em risco os trabalhadores da saúde no Canadá e na América Latina. Na segunda-feira, a 3M disse que chegou a um acordo com o governo que enviará algumas máscaras para os Estados Unidos e outros países.

Nas últimas semanas, Turquia, Ucrânia, Tailândia, Taiwan, Indonésia, Bangladesh, Paquistão, África do Sul e Equador proibiram a exportação de máscaras protetoras. A França e a Alemanha impuseram proibições a máscaras e outros equipamentos de proteção, suspendendo-as somente depois que a União Europeia barrou as exportações para fora do bloco. A Índia proibiu a exportação de respiradores e desinfetantes.

O Reino Unido proibiu a exportação de hidroxicloroquina, um medicamento antimalárico que está sendo testado para benefícios em potencial contra o vírus. A Hungria proibiu a exportação da matéria-prima para esse medicamento e os medicamentos que a contêm.

"As proibições de exportação não são úteis", disse Mariangela Simao, diretora geral assistente de medicamentos e produtos de saúde da Organização Mundial da Saúde em Genebra. "Ele pode interromper as cadeias de suprimentos de alguns produtos que são realmente necessários em todos os lugares".

O presidente Trump tem sido especialmente agressivo em garantir um estoque americano de hidroxicloroquina, desconsiderando o conselho de cientistas federais que alertaram que os testes permanecem mínimos, com poucas evidências de benefícios.

A Índia é o maior produtor mundial de hidroxicloroquina. No mês passado, o governo proibiu as exportações da droga, apesar de estipular que os embarques poderiam continuar em circunstâncias limitadas.

"Nesta situação, cada país precisa se cuidar", disse Satish Kumar, professor adjunto do Instituto Internacional de Pesquisa em Gerenciamento de Saúde em Nova Délhi. "Se não conseguirmos cuidar de nossa população, será uma situação muito crítica".

Depois que Trump exigiu que a Índia levantasse as restrições à exportação na noite de segunda-feira, ameaçando retaliação, o governo pareceu suavizar sua posição.

"Em vista dos aspectos humanitários da pandemia", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Anurag Srivastava, o governo permitiria exportações "para alguns países que foram particularmente afetados" - um aparente aceno para os Estados Unidos.

A aritmética sugeriu que uma política de armazenamento para necessidades nacionais poderia deixar outros países em falta. É provável que a Índia exija 56 toneladas, mas agora possui apenas 38 toneladas, disse Udaya Bhaskar, diretora geral do Conselho de Promoção de Exportações de Produtos Farmacêuticos da Índia, um órgão da indústria criado pelo governo para promover as exportações de medicamentos indianos.

Um fabricante, a Watson Pharma, de propriedade da Teva Pharmaceuticals e sediada no estado indiano de Goa, na Índia, estava tentando triplicar sua produção de hidroxicloroquina nas próximas duas semanas.

Genômica e Geopolítica

À medida que as empresas farmacêuticas globais exploram novas formas de tratamento para o coronavírus - um empreendimento complexo, mesmo sob condições ideais de laboratório -, elas precisam navegar por uma camada adicional de complexidade do mundo real: a geopolítica.

As empresas mergulhadas na genômica e nas rigorosas demandas da manufatura precisam encontrar uma maneira de desenvolver novos medicamentos, iniciar a produção comercial e também prever como as predileções dos nacionalistas que dirigem as principais economias podem limitar o suprimento.

Uma das drogas mais observadas, o remdesivir, é fabricada pela Gilead, uma empresa americana. Embora os ensaios clínicos ainda não tenham sido concluídos, a empresa vem aumentando a produção para atender à demanda global antes da aprovação do medicamento.

Como muitos medicamentos mais novos, a fórmula do remdesivir inclui "novas substâncias com disponibilidade global limitada", de acordo com uma declaração no site da empresa.

A Gilead está aumentando a produção em parte expandindo-se para além de suas próprias instalações nos Estados Unidos, contratando fábricas na Europa e na Ásia, em um movimento que parecia proteger suas apostas contra problemas em qualquer lugar. "A natureza internacional da cadeia de suprimentos do remdesivir nos lembra que é essencial que os países trabalhem juntos para criar suprimentos suficientes para o mundo", disse Daniel O'Day, presidente e diretor executivo da Gilead, em comunicado em 4 de abril.

Gilead diz que tem o suficiente da droga para tratar 30 mil pacientes, enquanto pretende acumular o suficiente para tratar um milhão até o final do ano. Mas especialistas externos questionaram se isso seria suficiente.

"Haverá uma verdadeira briga pela alocação da oferta de remdesivir se ela se mostrar eficaz", disse Geoffrey Porges, analista do SVB Leerink, um banco de investimentos em Boston.

Outra fabricante de medicamentos, a Regeneron de Nova York, está preparando uma planta nos EUA para produzir um coquetel de anticorpos desenvolvidos em camundongos geneticamente modificados, com testes planejados para pacientes hospitalizados e como tratamento preventivo. Um coquetel de anticorpos semelhante provou ser eficaz contra o Ebola.

A empresa está planejando a ação extraordinária de mudar a produção de alguns de seus medicamentos mais lucrativos - um que trata o eczema e outro para os olhos - para uma fábrica na Irlanda para dar espaço ao tratamento experimental.

O executivo-chefe da Regeneron, Leonard Schleifer, disse que a decisão de fazer o novo coquetel de drogas nos Estados Unidos era geopolítica e prática.

"Você quer chegar perto de onde está a necessidade e prevemos que haverá uma grande necessidade nos Estados Unidos", disse ele.

Ele reconheceu que a produção no exterior agora apresentava riscos de que eles poderiam estar sujeitos a proibições de exportação naquele país. Além disso, a Regeneron está recebendo fundos federais para expandir sua fabricação da vacina, o que acarreta a expectativa de que a empresa priorize o mercado americano."Fazia sentido fazer isso nos Estados Unidos", disse Schleifer.

Momento da China

A China aproveitou a pandemia como uma oportunidade de se apresentar como país responsável, em contraste com as democracias ocidentais que não reagiram à ameaça - principalmente os Estados Unidos, agora o epicentro do surto.

Desde que o presidente Trump assumiu o cargo, aumentando tarifas para amigos e inimigos, o líder supremo da China, Xi Jinping, tentou explorar a abdicação americana da liderança global como uma chance de se coroar o novo condutor do sistema de comércio mundial, baseado em regras.

A reputação da China também sofreu com o programa One Belt, One Road (um cinturão, uma rota), uma coleção projetos de infraestrutura de mais de US$ 1 trilhão que se estendem do leste da Ásia à Europa e África, projetados para espalhar a influência de Pequim e gerar negócios para empresas chinesas. Alguns beneficiários do crédito chinês passaram a ver os termos como predatórios, provocando acusações de que a China é uma potência colonial ascendente.

A China enviou médicos e ventiladores para a Itália, oferecendo ajuda à França, Alemanha e Espanha. No mês passado, quando a União Européia proibiu a exportação de equipamentos de proteção, o presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, abraçou a generosidade da China, até beijando a bandeira chinesa.

“A solidariedade europeia não existe", declarou Vucic. “Acredito no meu irmão, meu amigo, Xi Jinping, e acredito na ajuda da China. O único país que pode nos ajudar agora é a China.”

As fábricas chinesas produzem 80% dos antibióticos do mundo e os alicerces de uma enorme variedade de medicamentos. As autoridades chinesas se comprometeram a continuar a disponibilizar esses produtos para o mundo. Tais medidas podem reforçar a posição da China, mas parecem improváveis de pacificar o governo Trump.

"Certamente, isso ajudaria a projetar o poder da China", disse Yanzhong Huang, membro sênior de saúde global do Conselho de Relações Exteriores. "Mas não sei se isso aliviaria as preocupações no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos, sobre a necessidade de diversificar o fornecimento da fabricação de ingredientes farmacêuticos ativos".

O presidente Trump há muito tempo está obcecado com o déficit comercial com a China. Mas, dado o papel da China como fornecedor dominante de equipamentos e medicamentos para hospitais, a saúde americana depende efetivamente de poder comprar mais de fábricas chinesas.

"No momento, a esperança mais brilhante que temos é a importação desse material", disse Bown, especialista em comércio. "Gostaríamos de ter o maior déficit comercial possível."

"Não é que estamos comprando essas coisas da China que nos tornaram vulneráveis", acrescentou. "É que estamos comprando essas coisas da China e decidimos iniciar uma guerra comercial com elas".

A busca por vacinas

A China pretende se tornar a primeira nação a decifrar o código de uma vacina, um marco que poderia consolidar seu status de superpotência mundial, algo não muito diferente dos Estados Unidos colocando uma pessoa na lua durante a Guerra Fria.

"A importância disso está em poder mostrar nossas proezas científicas e tecnológicas a outros países", disse Yang Zhanqiu, virologista da Universidade de Wuhan, na cidade central da China, onde o coronavírus surgiu pela primeira vez.

Atualmente, cerca de 1.000 cientistas chineses estão envolvidos na criação de vacinas para o vírus, com nove possíveis versões em desenvolvimento. O governo está considerando contornar algumas fases dos ensaios clínicos planejados para levar vacinas em potencial para uso emergencial ainda neste mês.

Mas um elemento aparece em uma oferta claramente escassa - a colaboração internacional.

Em 2003, quando outro coronavírus, conhecido como SARS, se espalhou pela China com um impacto mortal, funcionários dos Centros Americanos de Controle e Prevenção de Doenças foram enviados a Pequim para ajudar o governo a elaborar uma estratégia de contenção. Nos anos que se seguiram, as autoridades chinesas e americanas colaboraram em epidemias na África.

Mas nos últimos anos, as autoridades de saúde pública americanas diminuíram drasticamente sua presença em Pequim, sob a direção do governo Trump, disse Jennifer Huang Bouey, epidemiologista e especialista em China na RAND Corporation.

"Dado o sentimento geral de que qualquer pesquisa científica ajudará a China, os Estados Unidos estão tentando reduzir qualquer colaboração com a China", disse Bouey. "Isso realmente machuca a saúde global."

"Falta confiança", disse Huang no Conselho de Relações Exteriores. "O nacionalismo continua muito forte entre o público chinês".

Colaboração internacional

Alguma colaboração internacional está ocorrendo. Seth Berkley, diretor executivo da Gavi Alliance, um grupo sem fins lucrativos iniciado por Bill e Melinda Gates, que trabalha para levar vacinas para os pobres do mundo, observou que uma das melhores vacinas contra o Ebola foi descoberta por um laboratório de saúde pública do Canadá, transferido para uma farmacêutica americana e depois fabricado na Alemanha.

"É assim que a ciência é feita, e realmente devemos seguir esse paradigma", disse ele. “Nada ilustra melhor a natureza global desse problema do que o covid-19, que começou em Wuhan e se espalhou para 180 países em três meses. Este é um desafio global que requer uma resposta global. ”

Porém, mesmo antes de uma vacina ser confirmada, os governos nacionais já estão tentando bloquear o fornecimento futuro.

Na Bélgica, uma empresa chamada Univercells está se preparando para fabricar duas vacinas que estão em desenvolvimento mesmo antes da conclusão dos ensaios clínicos, de acordo com seu co-fundador, José Castillo. A Univercells espera começar a produção em setembro, com o objetivo de produzir até 200 milhões de doses por ano em um par de fábricas ao sul de Bruxelas.

Um país - Castillo se recusou a divulgá-lo - já encomendou metade do fornecimento de vacinas que sua empresa fará inicialmente, uma parcela que diminuiria para 10% com o aumento da produção.

Alguns países provavelmente não conseguirão garantir a vacina suficiente. "É realmente uma questão de escassez", disse Castillo.

Mais do que uma demanda esmagadora explica o déficit previsto. Embora a ciência por trás do desenvolvimento de vacinas tenha avançado substancialmente, fazê-las frequentemente envolve técnicas de trabalho intensivo que não são projetadas para produzir rapidamente bilhões de doses. "O gargalo é produzi-lo em quantidades muito grandes", disse Castillo.

O senso de urgência parece ter inspirado o presidente Trump a tentar persuadir uma empresa alemã que está desenvolvendo uma possível vacina para se mudar para os Estados Unidos. A empresa, CureVac, negou ter sido procurada pelos Estados Unidos e disse que não tinha planos de mudar.

O presidente tem outras armas. Ele poderia citar a Lei de Produção de Defesa para forçar as empresas americanas a dar prioridade ao governo dos Estados Unidos sobre outros compradores para possíveis vacinas.

Uma unidade pouco conhecida do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, cuja missão é proteger os residentes americanos de bioterrorismo e pandemias, concede doações a empresas para acelerar o desenvolvimento de vacinas. Também costuma vir com a exigência de que os beneficiários forneçam ao governo um estoque, disse James Robinson, especialista em fabricação de vacinas que faz parte do conselho consultivo científico da Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, um consórcio internacional dedicado a disponibilizar vacinas em todo o mundo.

Essa divisão, a Autoridade Biomédica de Pesquisa e Desenvolvimento Avançado, recentemente doou quase US$ 500 milhões à Johnson & Johnson para ajudá-la a desenvolver uma vacina contra o coronavírus e criar uma instalação de fabricação nos EUA.

A Johnson & Johnson se recusou a dizer se seu acordo com o governo exigiria a retirada de vacinas para uso americano. Ele disse que atualmente tem a capacidade de produzir até 300 milhões de doses por ano em suas instalações na Holanda, está se preparando para fabricar um número semelhante nos Estados Unidos e está trabalhando com parceiros externos para aumentar a capacidade em outros lugares.

"Se o governo atual ainda estiver em vigor quando as vacinas estiverem disponíveis, elas serão realmente impiedosas em termos de privilegiar o fornecimento dos EUA em comparação com o resto do mundo", disse Michel De Wilde, consultor de pesquisa de vacinas, e um ex-executivo da Sanofi, fabricante francesa de vacinas.

Em todo o mundo, 50 potenciais vacinas estão agora nos estágios iniciais de desenvolvimento, de acordo com a OMS. Se a história é um guia, os cientistas acabarão produzindo uma versão eficaz. O que é menos certo é se os benefícios serão compartilhados.

"Estou preocupado com todos os países que têm potencial para fabricar a vacina", disse Richard Hatchett, executivo-chefe do consórcio de vacinas. “Todos eles têm a capacidade de impor controles de exportação. Todos eles têm a capacidade de nacionalizar sua indústria de vacinas. ”

Se isso acontecer, os perigos proliferam. "Se houver epidemias fora de controle em partes do mundo", disse Berkley, da Gavi Alliance, "nunca teremos controle disso porque o vírus voltará e continuará se espalhando".