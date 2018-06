Nacionalistas escoceses elegem nova líder

O Partido Nacional da Escócia (SNP, na sigla em inglês), afirmou nesta quarta-feira que Nicola Sturgeon foi escolhida para liderar o grupo. Ela irá substituir o atual primeiro-ministro da Escócia, Alex Salmond, que está deixando o comando do partido após falhar em garantir a independência em referendo realizado no mês passado.

Sturgeon foi eleita sem que houvesse oposição e terá sua liderança confirmada em uma conferência do partido em novembro. Ela também será a primeira-ministra da Escócia, após o Parlamento escocês aprovar a escolha.

Sob o comando de Salmond, o partido chegou perto de realizar seu sonho de tornar a Escócia um país independente. Em referendo realizado no dia 18 de setembro, 45% dos votantes apoiaram a saída do Reino Unido, mas a maioria se declarou contrária à mudança. Sturgeon, que foi vice-primeira-ministra de Salmond, disse que a independência segue sendo seu objetivo.

Com a sua escolha para o comando do SNP, os três maiores partidos políticos da Escócia são liderados por mulheres. Fonte: Associated Press.