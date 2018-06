Julius Panka, líder do Sindicato Nacional da Juventude da Lituânia, disse hoje que a demonstração visa a "encorajar o patriotismo, não o ódio de outras nações." Além de lituanos, os manifestantes vieram da Polônia e vários outros países. A polícia disse que uma pessoa foi detida por violação pública de menor ordem, mas a marcha ocorreu sem violência. As informações são da Associated Press.