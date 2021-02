Nações ricas têm um bilhão a mais de vacinas contra a covid-19 do que o necessário, diz relatório

Os países ricos estão a caminho de ter mais de um bilhão de doses de vacinas contra a covid-19 a mais do que precisam, deixando as nações mais pobres lutando para obter sobras de suprimentos enquanto o mundo busca conter a pandemia de coronavírus.

Em uma análise das ofertas atuais de fornecimento de vacinas feita pela ONG ONE Campaign, instituição global que batalha pela eliminação da pobreza extrema e pela prevenção de doenças.

Segundo o relatório, países ricos como os Estados Unidos e Reino Unido deveriam compartilhar as doses em excesso para “sobrecarregar” uma resposta totalmente global à pandemia.

O relatório do grupo afirma que não fazer isso negaria a bilhões de pessoas a proteção essencial contra o vírus causador da covid-19 e provavelmente prolongaria a pandemia.

O relatório analisou especificamente os contratos com os cinco principais fabricantes de vacinas contra a covid-19: Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson e Novavax.

O relatório mostra que, até agora, os Estados Unidos, a União Europeia, o Reino Unido, a Austrália, o Canadá e o Japão já garantiram mais de 3 bilhões de doses - mais de um bilhão a mais do que os 2,06 bilhões necessários para dar duas doses a suas populações inteiras.

“Este enorme excesso é a personificação do nacionalismo da vacina”, disse Jenny Ottenhoff, diretora sênior de política da ONE Campaign.

“Os países ricos, compreensivelmente, limitaram suas apostas em vacinas no início da pandemia, mas com essas apostas dando frutos, uma correção maciça de curso é necessária se quisermos proteger bilhões de pessoas em todo o mundo”, acrescentou ela.

A análise descobriu que, junto com outros suprimentos de vacinas contra a covid-19 adquiridos pelo plano global de compartilhamento de vacinas COVAX e em acordos bilaterais, as doses excedentes dos países ricos ajudariam em muito a proteger as pessoas vulneráveis nos países mais pobres.

Isso reduziria significativamente o risco de mortes por covid-19, disse, além de limitar as chances de novas variantes de vírus emergirem e acelerar o fim da pandemia.

A Organização Mundial da Saúde pediu na quinta-feira que as nações com vacinas não as compartilhem unilateralmente, mas que as doem ao esquema global COVAX para garantir justiça.