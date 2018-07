Nadadores cruzam o Yang Tsé para lembrar 45 anos de banho de Mao

PEQUIM - Um total de 1.717 pessoas cruzaram de margem a margem o rio Yang Tsé, o mais longo da Ásia, para comemorar o 45º aniversário do famoso banho que o líder Mao Tsé-tung tomou, para demonstrar que continuava sendo capaz de governar o país.

A prova de natação realizada a cada ano na cidade de Wuhan, no curso médio do rio, embora nesta ocasião também coincidiu com a inauguração do Mundial de Natação de Xangai, primeiro deste esporte acolhido pelo gigante asiático.

Mao nadou no rio Yang Tsé em 16 de julho de 1977, com 73 anos, e o traje de banho que usava naquela ocasião é exibido no museu de sua cidade natal, Shaoshan.

Também neste fim de semana foram realizados banhos comemorativos em outras cidades da bacia do Yang Tsé, apesar de em uma delas o evento ter sido suspenso, com o argumento de que os participantes "não usavam trajes apropriados".