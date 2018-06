Não é preciso escolher entre democracia e desenvolvimento, diz Biden

BRASÍLIA - Depois de uma hora e meia de reunião com a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto, o vice-presidente americano, Joe Biden, disse que os países não precisam fazer escolhas entre democracia e desenvolvimento. Segundo ele, o Brasil mostrou isso muito bem, ao contrário de países como a Venezuela e o Egito. "Vocês demonstraram para o mundo, e boa parte do mundo está lutando contra esse problema, mas vocês demonstraram que não é necessária a falsa escolha entre desenvolvimento e democracia. Você vê (isso) no Egito, vê na Venezuela, vê no Bahrein. Você vê ao redor do mundo esse debate e esse dilema acontecendo."

"É possível ter democracia e desenvolvimento, dos quais todos se beneficiam. E essa é a magia do que vocês fizeram aqui, o que a presidente de vocês está fazendo agora e a razão pela qual ela pode ter tão incrível influência bem além deste país", declarou Biden, à saída do Planalto, explicando que repetia ali o que disse à presidente Dilma, sobre "a mágica" que ele acredita estar acontecendo no País, "a parte mais incrível da história do Brasil nos últimos 15 anos".

O vice de Obama informou ainda que teve "um ótimo encontro" com Dilma e que está "animado" para a visita dela aos Estados Unidos, em outubro. "O propósito da minha visita foi primeiramente para, formalmente, ampliar o convite (para a visita a Washington) e segundo para mostrar que nós estamos prontos para uma relação mais profunda e ampla em assuntos diversos como militar, educação, investimento, comércio e investimentos estrangeiros diretos", assegurou.

Bem humorado, Biden, depois de reiterar que a reunião entre ele e a presidente foi "maravilhosa", brincou dizendo achar que Dilma gostou muito dele, mais até do que do presidente Barack Obama. "Ela e o presidente Obama tem uma boa relação e eu até brinquei que provavelmente ela gosta mais de mim agora."

Também participaram da reunião no Planalto os ministros das Relações Exteriores, Antonio Patriota, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fernando Pimentel, e das Minas e Energia, Edison Lobão, além do embaixador Thomas Shannon. Neste momento, Binden está no Palácio do Itamaraty reunido com o vice-presidente Michel Temer, com quem vai almoçar.

Além da visita de EStado que fará a Washington em outubro, Dilma irá a Nova Iorque em setembro para participar da abertura da assembleia geral da ONU, onde discursará.