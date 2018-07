Não há sobreviventes em queda de avião na Nigéria Todos os passageiros do avião comercial que caiu neste domingo em Lagos, na Nigéria, morreram no acidente. A informação é de Harold Demuren, diretor da Autoridade de Aviação Civil do país. Segundo o governo nigeriano, 153 pessoas estavam no avião. Mais pessoas podem ter morrido no solo mas este número ainda é desconhecido.