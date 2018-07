'Não haverá mais Shalits se Israel negociar'

CIDADE DE GAZA - A situação dos palestinos em prisões de Israel é tratada por um ministério do governo do Hamas, que administra a Faixa de Gaza. O ministro da Questão Penitenciária, Attalla Abu al-Sebah, foi um dos que negociaram com Israel, sob mediação do Egito, a troca do soldado Gilad Shalit por 1.027 palestinos. Sebah comemora o acordo e diz que a comunidade internacional só prestou atenção aos presos após a captura do soldado israelense, em 2006. Para evitar "novos Shalits", ele afirma que Israel deve libertar todos os "combatentes da liberdade". A seguir, trechos da entrevista do ministro ao Estado:

Veja também:

Após cinco anos, Shalit é libertado

Hamas: acordo inclui fim do cerco a Gaza

AO VIVO: Veja como foi a troca de prisioneiros

TV ESTADÃO: Brasileiro relata captura de Shalit

PARA ENTENDER: O acordo entre Israel e o Hamas

PARA LEMBRAR: A captura de Gilad Shalit

HOTSITE: A troca de detentos entre Hamas e Israel

Estado: Em que medida a troca do soldado Gilad Shalit por 1.027 palestinos presos beneficia o Hamas?

Attalla Abu al-Sebah: O acordo não foi bom - foi excelente. E para toda a causa palestina. É uma grande vitória do nosso povo e estamos muito felizes em receber esses irmãos em casa novamente.

Estado: No comício do Hamas em Gaza, celebrado com os 297 ex-detentos que tinham acabado de voltar ao território, várias autoridades pediram "novos Shalits" até que não reste mais nenhum palestino em prisões israelenses. É essa a posição oficial do grupo?

Attalla Abu al-Sebah: Se Israel aceitar negociar e fizer um gesto bom, demonstrando que está disposto a libertar todos os combatentes da liberdade palestinos que estão em suas prisões, não haverá mais razão para haver "novos Shalits". Isso é o principal. Se eles forem sérios e dialogarem conosco, abrindo suas celas e deixando em paz nossos irmãos, uma troca como a que ocorreu não terá mais sentido. Esse seria o melhor dos cenários para todos os lados.

Estado: Como a comunidade internacional pode ajudar a reduzir a tensão quando se discute a questão dos presos palestinos e da segurança de Israel?

Attalla Abu al-Sebah: A comunidade internacional desempenha uma influência extremamente negativa no nosso esforço para libertar os presos palestinos. Isso é um grande problema.

Estado: Que tipo de influência negativa?

Attalla Abu al-Sebah: Há muito tempo pedimos ao mundo que nos ajude a tirar nossos irmãos das celas de Israel, onde seus direitos são diariamente violados. Mas não tínhamos nenhuma resposta, a comunidade internacional permanecia calada. Foi só quando capturamos Shalit, na operação de 2006, que eles começaram a se mobilizar. Só a partir de então eles aceitaram, juntamente com Israel, discutir a libertação daqueles que, legitimamente, lutaram por seus direitos mais fundamentais. Realmente espero que essa situação mude daqui para frente.