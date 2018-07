Não são achadas bombas na casa de família assassinada

A policia está revistando a casa há três dias. Investigadores do Reino Unido e franceses tentam descobrir quem são os culpados pelo assassinato de Saad al-Hilli, sua esposa Iqbal, uma mulher que pode ser sua sogra, e um ciclista francês. As filhas do casal, Zeena, de 4 anos, e Zaina, de 7 anos, sobreviveram ao tiroteio.

A extrema violência usada no crime - os adultos foram baleados duas vezes na cabeça e Zaina foi espancada e está em coma induzido - causou diversas especulações sobre os motivos. O promotor de Annecy, Eric Maillaud, disse que a polícia britânica informou que o pai das meninas estava brigando com o irmão por causa de dinheiro. As informações são da Associated Press.